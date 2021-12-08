Apex第11赛季哪把喷子好用 哪些霰弹枪厉害

翼星求生游戏前期有个消灭掠食者任务，这个任务需要玩家去消灭狼王，但是狼王很猛伤害非常高，不过狼王又逃课打法，下面就为大家介绍一下。翼星求生掠食者任务逃课打法在狼窝旁边找到一个大石头，把底下锤个洞，然后去吸引狼王，先杀了2个它召唤的小狼，然后直接跑石头上，狼王就在底下转圈找你，然后勾引他冲这个洞咬，他

2021-12-07 | 0