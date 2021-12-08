天命奇御2癸武市集怎么买东西 癸武市集在什么地方

2021-12-08 09:42:27 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2癸武市集是游戏中一个很大的市场，玩家能够在这里买到各种物品和道具，不过癸武市集需要获得证明才能进入，下面就为大家分享天命奇御2癸武市集进入方法。

天命奇御2癸武市集进入方法

在玩家通关主线任务后可以进入开封城门东侧的癸武市集购买未获取的功法和装备，但进入癸武市集需要玩家持有入场凭证。

来到武远镖局与院子中的奸商交谈，得知他有入场证明但需要我们花费2万块钱购买。

此处我们不要花钱购买，与奸商互动将他点燃随后他会逃离镖局，在奸商之前站着的地面上可以找到市集的入场证明。

在记住入场证的编号后来到市集入口，将令牌展示给守门人并正确回到了他的问题后即可进入市集。