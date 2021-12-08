翼星求生前期经验怎么刷 前期怎么快速升级

翼星求生游戏中升级能够获得科研点和天赋点，在前期快速升级能够更好的帮助我们发展，那么翼星求生前期升级怎么刷？一起来看看吧。
砍树
在早期阶段，砍树是最快的升级手段。经过测试，砍树比采矿、制造要多出50%-100%的经验值。
所需条件：带上一把石斧，找到树多的地方，提前吃饱——最好吃一些能增加体力的食物，这样能砍更多树。
砍倒一棵树
当树开始倒下时，立刻跑到最近的树并开始砍
期间顺便采集路上的植物，并借此回复体力
在体力耗尽等待回复时，可以顺便采集附近的植物(最好在前往下一棵树期间采集)，这样能提高时间利用率。
制作
在砍树的同时，可以顺便造一个庇护所，这样就能在采集资源的同时获得更多经验值，这样也不用像上一个方法一样边砍树边找食物。
这种方法使用于低等级玩家(直到10级)，有了更好的装备后就可以去找找其他快速升级的方法。
所需条件：解锁茅草墙或木墙，带一把石斧，找到一片树多的区域。
砍倒树木，然后砍掉剩下的树干和树桩，把所有的木头收集起来
体力耗尽后，打开制作菜单，选择木墙(如果还没到5级就选茅草墙)，点击最大，把木头全做成墙
如果体力还没回复完，就在周围的草丛里收集树枝和纤维
然后重复上述步骤，不过要记得右键选中制作好的墙壁，把它们全都销毁(可以回收一些材料)，然后重新制作
采矿
所需条件：一把石镐，一片岩石区域
一直用石镐敲石头即可
这个方法可能比较慢，但很实用，而且不需要关注太多，敲一会石头之后换个位置就行。熟练了之后，尝试按住鼠标左键的同时按【A键】/【D键】向左或向右缓慢移动，非常省事。
狩猎
狩猎比砍树要危险得多，但获得的经验值却很高。如果附近有狼或熊的话，击杀它们也可以快速升级。
但是，森林虽大，捕食者的数量却不多，所以总得来看，狩猎获取经验值的速度没有前面几种方法快。
学习能够提高速度的天赋
有很多天赋都可以提高速度，前期学习以下天赋即可：
快速挥砍(建造-工具)：+5/10/15%斧头攻击速度。砍的越快，升级越快。
快速挖掘(建造-工具)：+5/10/15%镐攻击速度。挖矿速度越快，升级越快。
追捕猎物(生存-狩猎)：+10/25基础耐力。耐力值越多，就能更轻松地追捕猎/逃离捕食者，并能砍更多树、挖更多矿。
马拉松运动员(单人)：+10/25基础耐力。耐力值越多，就能更轻松地追捕猎/逃离捕食者，并能砍更多树、挖更多矿。
注意保护自身安全
砍树或采矿的时候容易受到动物的袭击，为此可以建造一个防御设施——围栏。
解锁茅草围栏(等级足够高也可以解锁木围栏)，然后在附近部署围栏围起来，再制作好弓、箭和刀。
如果出现了捕食者，就先用弓箭打，它必须先把围栏打坏才能攻击到我们，在它打坏之前我们应该有足够的时间反杀它。如果它打坏了一个围栏，那我们就赶紧转身跳出去，身后的围栏能够暂时减缓它的速度，寻找机会击杀它即可。
除了建造围栏外，还有一个推荐方法，因为科技点是比较宝贵的，所以若如果不想用在围栏科技上，也可以试试下面的方法来保护自己：
制作两个茅草墙和两个茅草斜坡
把茅草墙建在地上，从地面到墙顶是第一个斜坡，然后再延伸出第二个斜坡(见下图)
如果墙陷的比较深，那就在上面再造一堵墙，不过不推荐这样，建一堵墙就够了
将剩余的墙放到下方快捷栏里(最好放到前面)，这样就能在跑动的时候快速拿出来
被捕食者攻击后，迅速跑向建好的装置，冲上斜坡的顶端。然后选中快捷栏里的墙，对准下边的斜坡将其结构，这样动物就上不来了。趁它们还没把下边的墙打坏时，拿出弓箭射杀它们。
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