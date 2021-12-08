翼星求生熊怎么杀 棕熊打不过怎么办

2021-12-08 09:28:14 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中棕熊是非常难打的野兽，血量和伤害都很高，一旦被近身两三下就能拍死我们，下面就为大家分享翼星求生棕熊的打法。

翼星求生棕熊打法分享

熊是一种很危险的动物，速度快、伤害高，可以很轻松地干掉我们(即使我们已经吃饱且有速度加成)。狼起码在发起攻击前还会发出吼叫并后退一段距离，但熊不会。不论在什么时间，什么地方，熊都是一种非常可怕的动物。

特殊方法

躲在山洞里

这是最简单的方法，找到一块巨大的岩石，然后挖出一个只能容纳一人的小洞，这样熊就进不来了。

这个迷你庇护所不仅可以躲避熊的攻击，还能在风暴来临时提供躲藏地点。

跳入水中

迅速来到附近的水域(如果周围没有水域的话就不要用这个方法了)，然后游一小段距离，绕一个圈回到陆地上，此时追过来的熊还在水里(水流有减速效果)，趁它还没上岸，用弓箭打它，它上岸后我们就再跳入水里，重复上述步骤即可。

如果操作得当，在水中找到了一个安全距离，那么甚至能一边后退一边用刀攻击追来的熊，不过这种方法比较冒险。

如果和朋友一起玩的话，可以让一个人在水里吸引熊的仇恨，其他人在岸上朝熊射击就行。

建造围栏

有了更好的武器并学到一些更好的战斗天赋后，可以尝试在周围放几个围栏把自己围起来，这样可以及时挡住敌人的袭击，而且还能用来速刷经验值。

解锁木栅栏，带上最好的弓箭(推荐燧石箭)+最好的刀(骨刀或铁刀)，并学一些能够提高伤害的天赋(尤其是那些可以提高致命伤害的)。

躲在围栏里攻击熊，如果它打坏了一个围栏，那我们就赶紧转身跳出去，身后的围栏能够暂时减缓它的速度，寻找机会击杀它即可。被熊追的时候很危险，所以最好把围栏放在洞穴附近、过渡区域或空地上，而且要先指定逃生路线，万一出现差错，可以提高活下来的概率。

击杀动物后，用修理锤修理围栏(修理锤自身的维修费用很低)，然后把围栏拿起来继续前进，如果在森林群系的话，直接把围栏留在原地就行，这里有很多材料，可以再制造一批新的围栏。

直接单挑

这种方法是最危险的，但只要熟练掌握后就会发现此方法的猎杀效率非常高。

和熊面对面，它冲过来的时候一个侧步躲开，然后用弓箭射击，如此往复即可。如果当前还在1阶科技的话，就多造一些骨箭备用。

如果在野外碰到了熊，又实在不想打，那就蹲下慢慢溜走，这样可以降低被发现的概率。

普通方法

上面说的几种特殊方法都很有效，不过都需要一些特定条件，而且风险也比较高。下面向大家介绍几个比较普通的方法，可以用来对付包括熊在内的许多野生动物。

逃跑

最安全、最可靠的方法——没有必要和那些没发现我们的动物战斗。贴在区域边缘(被发现的几率很低)并慢慢离开，而且要留意熊的视线。

学习追踪天赋，特别是“在路上”，这样可以确保不会被绊倒。如果想从动物身上获取更多资源的话，就一定要学习相关天赋。

远程击杀

这种方法很简单，字面意思，从远处拿弓箭打就行。

可以先拿鹿来试试，提前锻炼一下射击技巧，这样在打熊的时候就能提高效率。