天命奇御2一拳道场罐子怎么打 一拳定江山任务怎么做

2021-12-08 09:17:18 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2游戏中有个一拳定江山任务，需要玩家在道场中一拳击破场上的所有罐子，一共有十关，每一关罐子的数量和位置都不同，小米就为大家分享一拳定江山任务攻略。

天命奇御2一拳道场攻略

建议在开封学会拳法【无极剑气·大千】后再进行挑战。

第一关的罐子为直线排列，站在侧面使用无极剑气三技能【三分为九】即可轻松过关。

第二关的罐子为十字排列，站在十字一端使用【三分为九】。

第三关为两排直线排列的罐子，站在中间位置使用【三分为九】。

第四关罐子为圆形摆放，站在位于直径上的罐子前使用【三分为九】。

第五关罐子为V字摆放，站在最下面使用【三分为九】。

第六关的罐子呈“工”字形摆放，站在长边一侧使用【三分为九】。

第七关的罐子排列方式如下图所示，站在下图所示位置向最远处的罐子使用【三分为九】，同时快速释放【九生万剑】即可。

第八关的罐子排列方式如下图所示，站在下图所示位置向远处中间的罐子使用【三分为九】，同时快速释放【九生万剑】即可。

第九关的罐子排列方式如下，站在下图所示位置向最远处的罐子使用【三分为九】，同时快速释放【九生万剑】即可。

第十关罐子摆放位置如下，站在下图所示位置连续使用【一气三分】、【三分为九】和【九生万剑】即可将所有罐子破坏。