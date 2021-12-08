光环无限设置为什么改不了 设置不能保存怎么办

2021-12-07 09:21:16 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限游戏中有不少玩家都遇到了更改设置后无法保存的情况，就算修改了重启游戏还是默认设置，那么光环无限设置改不了怎么办？一起来看看吧。

光环无限设置无法保存处理方法

1.进入游戏设置重置，重调画面亮度，但键盘改键不变。

2.无法在游戏内调语音，通过steam更改默认语言进入游戏后再换成其他语言，重启后依然为默认。

如果有以上问题，其实可能是由于光环无限的设置默认保存在C盘的用户文件中 ，如果你的用户名为中文，它无法识别，解决方法很简单，只需要把用户名改成英文就行。以下为教程

1.在控制面板的用户帐户中将帐户名改为你想更改的文件夹名字。

2.在注册表路径HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Profilelist文件夹下面的长字符串文件夹(可能有两到三个, 可以每个都点开找一下)找到键值为 ‘C:/users/你现在的用户文件夹名称’ 的键，双击打开将其内容修改为’C:/users/你想更改的文件名。

3.重启电脑，之后电脑桌面会变成初始状态，并且提示缺失配置文件，提醒你注销电脑，这里点【取消】，然后进入电脑C盘 —> 用户(或者叫Users) 这里你应该可以看到两个文件夹，一个是你之前用户名的文件夹比如叫张三，一个是你修改用户名后的文件夹假如叫zhangsan，只需要把zhangsan这个文件夹删除，然后把张三这个文件夹改成zhangsan，就相当于让新用户名使用原来的用户配置。

改完之后，再次重启电脑，正常情况下，电脑桌面就会变成之前的样子，到这里就算改好了，可以打开游戏进行测试一下。