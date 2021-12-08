永劫无间一共几个段位 最高段位要多少分

2021-12-07 09:12:41 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间中玩家才于排位赛并且获胜就能获得段位分数，分数越高玩家的段位也越高，那么永劫无间游戏中有多少段位？消灭就为大家介绍一下。

永劫无间全段位等级介绍

永劫无间排位段位表：

永劫无间的段位也是积分制的，青铜段位起初1000分，积分是根据游戏对局内的表现增加提升。最低段位是青铜V，一共有8个段位。到达一定的分数后增加段位。积分越高段位越高。段位越高奖励越高。

永劫无间排位段位介绍：

首先游戏中一共有青铜、白银、黄金、铂金、陨星、蚀月、修罗和殿堂这八大段位，每个大段位还有5个小段位，每提高100分就能提升一个小段位。

一般来说，段位能到陨星就已经是高手水平了，越往上大家的实力就更加厉害。

当你的段位积分达到了4500分，就能升到最高段位，全服只有0.01%的玩家有实力达到此段位，实力就已经在金字塔顶尖了。