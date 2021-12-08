翼星求生掠食者任务怎么做 狼王逃课怎么打

2021-12-07 09:05:46 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏前期有个消灭掠食者任务，这个任务需要玩家去消灭狼王，但是狼王很猛伤害非常高，不过狼王又逃课打法，下面就为大家介绍一下。

翼星求生掠食者任务逃课打法

在狼窝旁边找到一个大石头，把底下锤个洞，然后去吸引狼王，先杀了2个它召唤的小狼，然后直接跑石头上，狼王就在底下转圈找你，然后勾引他冲这个洞咬，他就会拱进去，然后你从石头上下来直接砍它就行了，他不会咬你。砍刀一半血他就会回洞里回血，再去勾引，还是这样搞，3次就死，这应该是BUG。

都是基础装备