翼星求生开局怎么造庇护所 房子造哪个好

2021-12-06 09:39:37 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生玩家在开局收集完资源后就要准备建造庇护所躲避风暴，死亡后还能在庇护所中复活，那么翼星求生前期怎么造房子？一起来看看吧。

翼星求生庇护所建在指南

玩家采集到足够的资源后我们需要建造一个庇护所来躲避风暴、储藏资源、保护工具。我们死掉后还能复活，但扣除惩罚可不是前期能承担得起的。

建造庇护所不仅可以保护自己，还能清理库存资源，设置工作台和创建复活点。要建造什么样的庇护所还是要看当前进度和已有的资源。

和朋友一起联机玩时，大家可分工合作，提高效率，而且被同伴复活后是不会有扣除惩罚的，但是即使再熟练的同伴也可能会随时丧命，所以一定要做好万全的准备，以应对各种突发情况。

合理选择庇护所类型

如果还没达到5级，就先使用茅草屋，之后再解锁第二阶的石头建筑。前期采集木材还是挺方便的，而且在恶劣天气中维修的成本也比较低。

基本结构：要建造一个基本的庇护所，就需要解锁地板、墙壁和屋顶，先放地板然后再放其他东西。如果需要放置门的话，按住【R键】就可以在带有门框的墙上建造了，按住【Y键】就可以解构。

其他类型的庇护所：

躲在岩石里：如果一直在采集资源而无法及时建造庇护所的话，可以找到一块大岩石，用镐子挖一个一人高的洞穴就可以了。

寻找洞穴：比上面更好的方法就是找一个洞穴。即使是一个小洞穴也完全够用了，放置资源、工作台和床用不了太大地方。而且即使自己造了屋子，后期还是要到洞穴里采集矿石资源的。许多洞穴都和周围环境融为一体了，找的时候要睁大眼睛，不要看漏了。