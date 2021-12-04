翼星求生隐藏洞穴怎么找 隐藏洞穴在哪里

2021-12-06 09:28:30 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中洞穴有很多种，洞穴能够作为天然的庇护所还能采集矿石，其中还有隐藏的洞穴，那么翼星求生在哪找隐藏洞穴？一起来看看吧。

翼星求生隐藏洞穴寻找方法

需要注意的是，大部分洞穴都是隐藏起来的，比较难找，稍不注意就会漏掉。

一些洞穴还会生成在水下。水下洞穴比较难找，而且在水里待得时间过长还可能会中毒，所以我们先去找地面上的洞穴。

一些地面洞穴的入口会被石墙挡住，和周围的环境融为一体，观察不仔细就会错过。如下图所示，被石墙挡住的洞穴入口会很平坦：

然后随便拿出一把镐(推荐用石镐)，在山脉附近走一走，找到不太自然的平坦石墙，如上图所示。

靠近后，会出现一个小型的镐图标，说明眼前的岩石可以被开采。

挖开岩石进入洞穴就可以开采稀有矿石了，挖到铁之后，还能把镐升级成铁镐。

洞穴有不同的大小和(矿石)稀有等级，有些洞穴还能用作隧道或通道。如果你愿意在水下搜索或冒险进入北极群系的风暴，没准还能找到拥有大量矿藏的地层。

一般来说，前期在山脉附近找到的洞穴和矿物就够用了，矿石可以用来建造或升级工具，而且挖矿本身还能增加经验值。