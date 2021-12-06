翼星求生碰到恶劣天气怎么办 怎么应对恶劣天气

2021-12-06 09:23:44 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中玩家在外收集资源经常能够碰到各种极端天气，在这种环境中待久了会碰到各种负面buff，那么翼星求生怎么对付恶劣天气？一起来看看吧。

翼星求生碰到恶劣天气应对方法

天气是本作的事件之一，而且出现的随机性很大，指不定什么时候就会来一场风暴。不同生物群系中的天气也不一样，刚开始遇到极端天气时，可能手忙脚乱不知道该怎么做，等熟悉之后就好了。

天气强度

天气强度分为四种：轻度、中度、重度和极重度，通过天气追踪器上显示时段的背景颜色就可以判断出来。没有天气事件时，天气追踪器什么也不会显示;出现天气事件后，一定要赶紧看一下屏幕右上角，观察当前或即将来到的风暴强度。

在轻度天气下，暴露值增长的比较慢，天气强度越高，暴露值增长越快。而且不同生物群系里的天气强度也不一样：森林中的恶劣天气比较危险，但和沙漠、北极的天气比起来就是小巫见大巫了。和天气强度差异一样，在三种不同的群系中，暴露值的增长速度也有少许不同，这一点也要留意。

天气与庇护所

遇到轻度天气事件时，暴露值的增长不是很快，仍然可以在室外稍微活动一段时间，不用立刻跑到家里。

在森林群系中，轻度天气(例如中等阵雨)造成的影响也很大，如果身上带了食物或治疗道具的话，也可以继续在户外逗留一会。

风暴还会摧毁房屋结构(尤其是茅草屋和木屋)，如果风暴持续时间过长，那一定要在风暴过后检查存储的资源。

在沙漠或北极群系中，较快的暴露值增速和温度问题同样令人困扰。这里的风暴带来的损害更大，所以遇到风暴就立刻跑进庇护所吧。

不管在哪个群系中，遇到大风暴后一定要躲到庇护所里。如果在室外待得时间过久，暴露值满后不仅会降低速度，还会使我们持续掉血。

大风暴可以轻松地摧毁茅草屋和木屋，所以在风暴期间和之后，一定要及时维修(提前造几个修理锤)，而且还要记得及时扑灭由雷击引发的火灾，要不然火柴盒一下就给烧没了。

条件允许的话就去建石头建筑，如果已经有了应对肺病的方法，直接住在山洞里也挺不错的。

需要注意的是，睡觉不会跳过风暴，也不会快进风暴持续时间，睡觉前有风暴的话，睡醒了还是得等风暴过去。为了有更多的时间来探险或工作，推荐在睡觉前先等待风暴过去。风暴还会增加水下能见度，可以趁此机会钓鱼或寻找水下洞穴。

沙漠与北极风暴

沙漠和北极的暴露值增速更快，除了降低速度和持续掉血外，沙漠还可能会出现高温、北极还可能出现寒冷或低温。

这些减益效果主要是降低耐力或耐力回复，如果减益效果持续存在的话，也会造成持续掉血。即使能靠道具度过风暴，也要及时留意温度问题。

在沙漠中遇到风暴时，可以先寻找水源喝水，这样就可以有一个降温效果，可以有效应对热浪，然后再找机会跑到家里。遇到其他天气事件时，就不要费时间找水源了，除非水域就在回家的路上，否则不要绕远路。

如果在北极地区遇到了低温状态，那么先别喝水，因为喝水会进一步降低体温。在北极遇到风暴时，热量绷带可以治疗冻伤并提高体温，想要存活更久的话，就多带一点热量绷带。