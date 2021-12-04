翼星求生前期怎么打猎 打猎要带什么装备

2021-12-06 09:15:35 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生玩家在游戏初期需要打猎来回复自己的饥饿度，还能获得各种动物身上的资源，下面就为大家分享翼星求生初期打猎的方法。

翼星求生前期捕猎方法

在游戏初期大家可以通过捕获鱼、浣熊和小鹿，这些物种在果腹，因为它们会出现在着陆点附近，等提升到一定等级后，就可以深入森林进行探险并获取更多资源了。

狩猎可以获得更多的经验，采集的皮革和骨头可以用于制作工具，生肉在烹饪后可以食用。

准备好所需的捕猎工具如长矛、刀和弓箭等工具。

狩猎大鹿需要更好的弓箭，如果想快速击杀它们的话，可能还需要解锁和弓箭相关的天赋。

狩猎狼的话不用准备太多东西，但需要速战速决，拖得越久对你越不利，狼可能还有同伴来支援，所以不要恋战。

在森林更深处，遇到熊的几率就越大，熊比较难打，可以轻松击倒你，如果没信心打赢就赶紧撤退，当然也可以通过熊来锻炼狩猎技巧。

长矛、刀、弓箭等武器都可以用一用，然后选择自己习惯的狩猎方式，多探索一下天赋中的战斗页面，学习隐匿也不失为一种好方法。

对于狼这样的捕食者，需要在它攻击之前造成尽可能多的伤害，这样就可以保持较高的血量，打狼时带上一些基础绷带，打熊则带上更好的治疗道具，要不然这些动物造成的流血效果就不怎么好了。