喋血复仇噩梦难度医生地推卡组怎么配 噩梦难度医生怎么玩

喋血复仇噩梦难度是游戏中最高的难度，在这个难度中僵尸的血量和攻击力都非常高，需要玩家搭配好卡组在进行游戏，那么喋血复仇噩梦难度医生怎么配卡组？一起来看看吧。
医生是团队健康的保障，同时也是非常吃队友水平的职业，但医生的作用非常大，续航，掩护，报点，只要做好这三件事就行了。
1-5是核心卡，只要选择医生这个职业，几乎就必带的，每张卡都是高性价比。铜币拾荒者可以叠加，建议除了近战其他三人都带上，噩梦地堆有经济才玩的舒服。
医疗专业这张卡其实可以放在后面点出来，先点出复利撑起经济，有了医疗强化品质才能提现医疗专业这张卡的作用，前期外伤严重的直接打个400$血柜更划算。
6-10的卡在有经济基础的情况下提供续航能力，能及时回复血量，弹匣带这张卡可点可不点，不点就帮队友特别狙击手背武器上的配件，同时拿着狙击枪你本身也能对特感补点伤害。
11-15基本看个人习惯，多余小包可以换成厢式包， 帮队友增加一个进攻栏位还是支援栏位看团队沟通，或者两张卡都带不带弹匣袋，熟练救护员也可以顶掉这扣掉的血量，给团队的增益很大。
使用速度主要是为了特定关卡，其次在战斗中给队友打大包能瞬间抬回状态。
死亡标记，搅碎者这些卡性价比也很好，但医生前期核心卡每张都很关键，伤害增益的卡让副输出步枪，投掷，这样定位的队友带更合适。
前面说到报点，这很重要，由于这游戏刷特感的机制会在视野盲区，医生基本不负责输出，在队伍4号位经常性切视角看后面能避免特感直接刷背后堵路，前期处理屁股的特感很容易掉状态。特别是前面队友不小心触发了警报，医生一定要切视角看屁股及时报点，和队伍沟通撤退路线。
到中后期点出前10张卡，基本划划水就行了，中后期噩梦的腐败卡不只要是特别阴间，医生可以随便摸鱼。
翼星求生玩家在开局收集完资源后就要准备建造庇护所躲避风暴，死亡后还能在庇护所中复活，那么翼星求生前期怎么造房子？一起来看看吧。翼星求生庇护所建在指南玩家采集到足够的资源后我们需要建造一个庇护所来躲避风暴、储藏资源、保护工具。我们死掉后还能复活，但扣除惩罚可不是前期能承担得起的。建造庇护所不仅可以保护
翼星求生游戏中洞穴有很多种，洞穴能够作为天然的庇护所还能采集矿石，其中还有隐藏的洞穴，那么翼星求生在哪找隐藏洞穴？一起来看看吧。翼星求生隐藏洞穴寻找方法需要注意的是，大部分洞穴都是隐藏起来的，比较难找，稍不注意就会漏掉。一些洞穴还会生成在水下。水下洞穴比较难找，而且在水里待得时间过长还可能会中毒，所
翼星求生游戏中玩家在外收集资源经常能够碰到各种极端天气，在这种环境中待久了会碰到各种负面buff，那么翼星求生怎么对付恶劣天气？一起来看看吧。翼星求生碰到恶劣天气应对方法天气是本作的事件之一，而且出现的随机性很大，指不定什么时候就会来一场风暴。不同生物群系中的天气也不一样，刚开始遇到极端天气时，可能
翼星求生玩家在游戏初期需要打猎来回复自己的饥饿度，还能获得各种动物身上的资源，下面就为大家分享翼星求生初期打猎的方法。翼星求生前期捕猎方法在游戏初期大家可以通过捕获鱼、浣熊和小鹿，这些物种在果腹，因为它们会出现在着陆点附近，等提升到一定等级后，就可以深入森林进行探险并获取更多资源了。狩猎可以获得更多
翼星求生是一款外星生存游戏，游戏中的氧气是非常中重要的资源，没有氧气无法生存，那么翼星求生氧气在哪里？一起来看看吧。翼星求生补充氧气方法目前氧气的补充可以通过两种方法。1.在据点时可以通过制造氧气机(需要通过升级点在科技树里学习)并且放入氧气石，等待一下时间，就可以补充了。2.在外的时候，可以通过回
喋血复仇噩梦难度是游戏中最高的难度，在这个难度中僵尸的血量和攻击力都非常高，需要玩家搭配好卡组在进行游戏，那么喋血复仇噩梦难度医生怎么配卡组？一起来看看吧。喋血复仇噩梦难度医生地推卡组搭配方法医生是团队健康的保障，同时也是非常吃队友水平的职业，但医生的作用非常大，续航，掩护，报点，只要做好这三件事就
帝国神话马匹是游戏中的常用坐骑，玩家抓住马后就能够驯服和喂养，那么帝国神话马匹怎么喂养？下面就为大家介绍一下。帝国神话马匹喂养方法喂马技巧喂的差确实会掉属性和评分，而喂的好确实会维持出生的评分甚至提高。这里的前提是在置换技能机制不参与的情况下。可以喂高品质的经验丹+你能弄到最好的饲料。傻瓜式喂马，首
天命奇御2惊涛骇浪是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家再指定的地点才能触发，完成后能获得金钱等奖励，下面就为大家分享天命奇御2惊涛骇浪任务攻略。天命奇御2惊涛骇浪任务攻略前往晶水洞或者歇马地触发战斗，击败海寇(惊涛骇浪触发)。前往歇马场触发剧情，获得3*碧月名酒(美酒杀三士触发)。对话歇马场右侧
贱贱爵士是一款角色扮演RPG游戏，这款游戏已发布就有不少玩家关注，那么贱贱爵士的配置要求是什么？一起来看看吧。贱贱爵士配置要求介绍最低配置需要64位处理器和操作系统操作系统:Windows1064bit|Windows1164bit处理器:IntelCorei5-6300UorAMDRyzen524
孤岛惊魂6三圣祝福是游戏中夺宝任务之一，玩家需要在任务中获得奥库的三件圣物，那么孤岛惊魂6奥库的三件圣物在哪里？一起来看看吧。孤岛惊魂6奥库的三件圣物获取方法初始位置：靠近【东方明珠-麦凯国际钻场D】，阅读该位置笔记即可触发。找到遗迹：打破门上的锁，进入洞穴。右边的水通电了。你需要先关掉发电机。你可