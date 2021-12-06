喋血复仇噩梦难度医生地推卡组怎么配 噩梦难度医生怎么玩

2021-12-04 11:55:23 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇噩梦难度是游戏中最高的难度，在这个难度中僵尸的血量和攻击力都非常高，需要玩家搭配好卡组在进行游戏，那么喋血复仇噩梦难度医生怎么配卡组？一起来看看吧。

喋血复仇噩梦难度医生地推卡组搭配方法

医生是团队健康的保障，同时也是非常吃队友水平的职业，但医生的作用非常大，续航，掩护，报点，只要做好这三件事就行了。

1-5是核心卡，只要选择医生这个职业，几乎就必带的，每张卡都是高性价比。铜币拾荒者可以叠加，建议除了近战其他三人都带上，噩梦地堆有经济才玩的舒服。

医疗专业这张卡其实可以放在后面点出来，先点出复利撑起经济，有了医疗强化品质才能提现医疗专业这张卡的作用，前期外伤严重的直接打个400$血柜更划算。

6-10的卡在有经济基础的情况下提供续航能力，能及时回复血量，弹匣带这张卡可点可不点，不点就帮队友特别狙击手背武器上的配件，同时拿着狙击枪你本身也能对特感补点伤害。

11-15基本看个人习惯，多余小包可以换成厢式包， 帮队友增加一个进攻栏位还是支援栏位看团队沟通，或者两张卡都带不带弹匣袋，熟练救护员也可以顶掉这扣掉的血量，给团队的增益很大。

使用速度主要是为了特定关卡，其次在战斗中给队友打大包能瞬间抬回状态。

死亡标记，搅碎者这些卡性价比也很好，但医生前期核心卡每张都很关键，伤害增益的卡让副输出步枪，投掷，这样定位的队友带更合适。

前面说到报点，这很重要，由于这游戏刷特感的机制会在视野盲区，医生基本不负责输出，在队伍4号位经常性切视角看后面能避免特感直接刷背后堵路，前期处理屁股的特感很容易掉状态。特别是前面队友不小心触发了警报，医生一定要切视角看屁股及时报点，和队伍沟通撤退路线。

到中后期点出前10张卡，基本划划水就行了，中后期噩梦的腐败卡不只要是特别阴间，医生可以随便摸鱼。