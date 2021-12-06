帝国神话给马吃什么 马匹有什么机制

2021-12-04 11:48:50 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话马匹是游戏中的常用坐骑，玩家抓住马后就能够驯服和喂养，那么帝国神话马匹怎么喂养？下面就为大家介绍一下。

帝国神话马匹喂养方法

喂马技巧

喂的差确实会掉属性和评分，而喂的好确实会维持出生的评分甚至提高。这里的前提是在置换技能机制不参与的情况下。可以喂高品质的经验丹+你能弄到最好的饲料。

傻瓜式喂马，首先各种饲料，粗制的，精致的，特质的，都准备些，这些是为了在你觉得小马特质技能不理想的情况下留痕刷技能用的。

再强调一遍特质还行的情况下不要满足要求，自己已经刷掉好几个金色特质技能了，然后准备大量的你能准备的精饲料，饲料品质看个人能力，一定是精饲料，然后就可以安心喂你的小马了。

还有种情况就是长期搞繁殖的，那么除了金和紫马，其他的马一律视为配种马。在我看来我的金马和紫马也是留着搞繁殖的，距离优良产品还早呢，这种情况的话，可以把刚才说的大量精饲料换成最廉价的粗饲料，节约养殖成本。

不要喂茅草，茅草会掉属性，毕竟就算是留着育种的马，属性还是很重要的。

金马掉紫马的机制

金马是评分80以上的马，其中评分依据属性，技能，等组成，如果在喂养过程中置换了某个评分高的技能变为低评分的技能，马的评分就会掉，如果掉到80以下就是紫马了。

打个比方你的金马刚好80.1分，这时候马的特质是金色技能，结果你满足了它的留痕要求，运气不好它置换了技能从金色技能变成蓝色技能，那么蓝色技能给予的加成肯定就没有金色技能多了，所以评分就掉了，掉成79就变成紫马了，所以小伙伴们要观察，在特质技能满的时候，如果本身的特质技能不错的话就不要轻易就换了。