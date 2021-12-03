天命奇御2惊涛骇浪任务怎么做 任务怎么触发

天命奇御2惊涛骇浪是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家再指定的地点才能触发，完成后能获得金钱等奖励，下面就为大家分享天命奇御2惊涛骇浪任务攻略。
前往晶水洞或者歇马地触发战斗，击败海寇(惊涛骇浪触发)。
前往歇马场触发剧情，获得3*碧月名酒(美酒杀三士触发)。
对话歇马场右侧茶摊的叶芊芊(草船借箭触发)。
前往东柏小栈触发剧情(驱虎吞狼触发)。
先在宝象塔做一瓶毒酒
断肠草→碧月名酒
去渡口对话肥胖海寇跟他对面的两个马仔，了解到肥胖海寇喜欢喝梅酒。
回宝象塔运劲推大树，掉落梅子。
对梅子→碧月名酒
断肠草→碧月梅酒
找肥胖海寇→毒梅酒
肥胖海寇死后搜身，取得钥匙
牢笼→散发梅香的钥匙
在碧月阁使用轻功来到神经质海寇这边，破坏左侧箱子
找到后方的箱子→一撮火药并点燃
对桌子上的美酒→碧月毒酒
神经质海寇死后搜身，取得钥匙
牢笼→沾满汗液的钥匙
窃听碧月阁饮酒海盗对话。
上去破坏厨房的西瓜→碧月美酒
回去找断肠草→鲜红血酒
疯狂海寇→毒血酒
疯狂海寇死后搜身，取得钥匙
牢笼→沾满异味的钥匙
回去对话泉镜月，获得飞将画戟(蓝)，金钱(美酒杀三士完成)。
前往环石路调查脚印，地洞，绳子。
回去茶摊找旁边布摊的怯弱的裁缝→麻绳
对地上的麻绳→叶子
回到环石路地洞→草网
获得数十把海寇渔叉
去找叶芊芊→数十把海寇渔叉
奖励金钱(草船借箭完成)。
抵达任务感叹号处，走到海寇面前触发剧情，检查兽爪印，一路跟随来到洞穴，拾取粪便和狼尸。
回去找火堆→生肉并点燃
取得仓库的木头
回去找鹤大姐→加工过的木头
获得浑元战袍(蓝)，金钱(驱虎吞狼完成，突如其来的恋情达成)。
抵达决战地点，让我们联合!以两面包夹之势，里应外合直接击败海寇势力。
击败首领陆天羽，领悟盈缺神诀，获得神剑·月落(紫)。
任务完结后，回去看老虎巢穴发现已经消失了，接着再去传经亭尽头的面盆→三杯鸡。
获得白虎爪(紫)，找碧月阁门口巡逻的嗜酒渔夫→明月，获得碧月名酒。
去东柏小栈找嗜酒巡海队成员→碧月名酒，获得驭天飞火枪(紫)。
可以在虹桥买任意一种瓷器，找歇马场酒楼掌柜出示，都是获得10000金钱。
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