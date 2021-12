贱贱爵士配置要求高不高 最低配置是什么

2021-12-04 11:20:47 来源:互联网 编辑:佚名

贱贱爵士是一款角色扮演RPG游戏,这款游戏已发布就有不少玩家关注,那么贱贱爵士的配置要求是什么?一起来看看吧。

贱贱爵士配置要求介绍

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64bit | Windows 11 64bit

处理器: Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G | CPU with AVX support required

内存: 8 GB RAM

显卡: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 50 GB 可用空间

推荐配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64bit | Windows 11 64bit

处理器: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) or AMD Ryzen 5 1600 | CPU with AVX support required

内存: 16 GB RAM

显卡: Nvidia GeForce 970 GPU or AMD Radeon RX 570 GPU with 4GB of VRAM

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 50 GB 可用空间

附注事项: 4 GB of video RAM and 16 GB of system RAM