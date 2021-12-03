孤岛惊魂6奥库的三件圣物怎么获得 三件圣物在什么地方

2021-12-04 11:13:52 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6三圣祝福是游戏中夺宝任务之一，玩家需要在任务中获得奥库的三件圣物，那么孤岛惊魂6奥库的三件圣物在哪里？一起来看看吧。

孤岛惊魂6奥库的三件圣物获取方法

初始位置：靠近【东方明珠-麦凯国际钻场D】，阅读该位置笔记即可触发。

找到遗迹：打破门上的锁，进入洞穴。右边的水通电了。你需要先关掉发电机。你可以在左边找到风扇室的钥匙。拿起钥匙走出去。

发电机在外面，拉下电缆，回到水中。

穿过隧道在水里游，去左边的风机房驱散有毒气体，然后穿过另一扇门，用钩子放下竖井。

下到竖井底部，沿着道路进入一个大山洞，就能找到【米多阿波西三圣圣器】，打开旁边的箱子就能得到【米多阿波西的魔法(足具)】。

孤岛惊魂6的高难度任务是奥库三宝，里面包含了一些晦涩难懂的谜题，场景相当黑暗，让无数玩家不知如何完成。