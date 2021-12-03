孤岛惊魂6奥库的三件圣物怎么获得 三件圣物在什么地方

孤岛惊魂6三圣祝福是游戏中夺宝任务之一，玩家需要在任务中获得奥库的三件圣物，那么孤岛惊魂6奥库的三件圣物在哪里？一起来看看吧。
初始位置：靠近【东方明珠-麦凯国际钻场D】，阅读该位置笔记即可触发。
找到遗迹：打破门上的锁，进入洞穴。右边的水通电了。你需要先关掉发电机。你可以在左边找到风扇室的钥匙。拿起钥匙走出去。
发电机在外面，拉下电缆，回到水中。
穿过隧道在水里游，去左边的风机房驱散有毒气体，然后穿过另一扇门，用钩子放下竖井。
下到竖井底部，沿着道路进入一个大山洞，就能找到【米多阿波西三圣圣器】，打开旁边的箱子就能得到【米多阿波西的魔法(足具)】。
孤岛惊魂6的高难度任务是奥库三宝，里面包含了一些晦涩难懂的谜题，场景相当黑暗，让无数玩家不知如何完成。
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帝国神话游戏中玩家获得官职后能够增加属性点，不同的官职家的属性都不同，那么游戏中每个官职都加什么属性？一起来看看吧。帝国神话全官职加成介绍县令可以分配的官职位：县令全熟练度+60中兵骑术+60中垒攻城+60中坚双手+60武卫单手+60右卫弩箭+60左卫弓箭+60县令夫人骑术+60太守可分配的职位：太
战地2042完美离开成就是游戏中很难完成的一个任务，这个任务需要玩家的小队在没伤亡的情况下撤离，那么怎么保证小队无人伤亡呢？一起来看看吧。战地2042完美离开成就攻略成就玩法想要完成这个成就，必须全程全队没人倒地，倒地拉起了也不算，上飞机撤离后才会完成。推荐的专家1、日舞。个人最推荐，自带可以回复的
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