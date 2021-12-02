帝国神话骑马怎么打架 骑马战怎么玩

2021-12-03 09:34:49 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话骑马战是游戏中的一种pvp玩法，由于马匹奔跑的速度非常快，玩家需要掌握时机控制好距离再出手，下面就为大家介绍帝国神话骑马战的玩法。

帝国神话骑马打架方法

首先要说的是在马背上大部分时候真的是一寸长一寸强，但也并不是短兵器一定打不了长兵器。

在这里又不得不说老朋友投掷武器了，最优方案是投掷武器打断架枪之后卡马砍，投不中的话尽量丢马保人，人活着步打骑不是不能打，人死了的话那就万事皆休。

这里要明确一个概念，轻骑兵和重骑兵之间的区别并不是武器和护甲而是打法：即便你是裸奔的，只要你的打法是正面冲锋哪怕你的速度是9999你也要归类到重骑兵里。

轻骑兵的打法是不断骚扰，对意识的要求非常高，优秀的轻骑兵实际上要比重骑兵更珍贵。

野战时直接把对方斩落马下懒得捅死马的话可以用拒马把对方马围一圈，这样可以让抱有幻想的敌人耽误更多时间。