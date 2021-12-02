侏罗纪世界进化2白垩纪早期dlc里有什么 有哪些新恐龙

2021-12-03 09:29:59 来源：互联网 编辑：佚名

侏罗纪世界进化2游戏马上就要首发白垩纪早期dlc，dlc中有不少新恐龙，那么白垩纪早期dlc有哪些内容？下面就为大家介绍一下。

侏罗纪世界进化2白垩纪早期dlc内容介绍

克诺龙以泰坦之王克洛诺斯为名，是肉食海生爬虫类上龙类中体型最大的成员之一，有强壮的桨状鳍肢可帮助它捕捉猎物。

准噶尔翼龙是一种粗壮的小型翼龙，独特的头冠与向上弯曲的修长颚部使其很容易被辨认。

敏迷龙是一种像坦克一样的小型恐龙，属于甲龙科成员。不同于其他甲龙，敏迷龙的背部有平行排布的骨甲，让它在面对掠食者时有非常完善的防护。

乌尔禾龙是剑龙家族的恐龙成员。它会蹲伏在地上摄食低矮的植被，并用尾巴的尖刺抵御潜在的掠食者。

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这些庞大生物统治着这片疆土，以全新的行为模式互动交流、争夺地盘，并运用智慧回应周遭环境的变化，带给玩家更身临其境的逼真体验。