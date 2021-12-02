暗黑2重制版好用的亮金头环有哪些 亮金头环最多几条词缀

2021-12-03 09:25:09 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版头环是游戏中的装备之一，玩家捡到比较好用的亮金头环可以保留下来，那么暗黑2重制版哪些亮金头环好用？一起来看看吧。

暗黑2重制版好用的亮金头环介绍

亮金头环最多能出现6条词缀属性，分别为3前缀、3后缀(可以少于3条)，实际上能同时出现5条有价值词缀属性已经非常难得。前后缀属性种类非常多且大部分都有一定的变量范围，具体用途要结合头环的主要属性搭配以及增值属性。

以后期死灵法师可选亮金头环为例，较为理想的主属性为：

+2死灵法师技能等级(前缀)、2个凹槽(前缀)，无孔的黄金头环只能通过第五幕任务打出1孔，天生2孔为词缀属性，+20%快速施法速度(后缀)。

增值属性：生命值、法力值、力量、敏捷、抗性、快速打击恢复、降低毒素持续效果等等。

不同玩法对亮金头环的具体属性要求有很大区别，在3前缀3后缀的前提下尽可能追求能对该玩法有较大提升或适合其他部位装备搭配的属性，其中2个镶孔和没有镶孔(可任务打孔打出1孔)导致的最终镶嵌收益对整体价值影响挺大。

例如此头环可作为亚马逊过渡装备使用，属性分别为前缀：+2亚马逊技能等级、30%增强伤害、2个镶孔，后缀：+30%高速跑步/行走、+8%法力吸取、+20敏捷。不过这种6条词缀属性都挺有用的情况几乎遇不到，真出现了也是有生之年系列。