帝国神话武将有哪些品质 选什么武将好

鬼谷八荒潜龙觉醒是最近新出的一个逆天改命，这是一个枪修和水修的专属天赋，那么鬼谷八荒潜龙觉醒好用吗？下面就为大家介绍一下。鬼谷八荒潜龙觉醒介绍不同的是有龙祖气运以后每个等级的逆天可以多选一个词条强化，可选的词条如下：那个大量减伤可以视为无敌，前3周每个周4选一，最后一周把所有没选的让你再选一次化形需

2021-12-02 | 0