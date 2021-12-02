帝国神话武将有哪些品质 选什么武将好

帝国神话游戏中玩家可以抓捕敌方NPC成为自己的武将，武将有多种品质，稀有度有不同，那么帝国神话武将的稀有度怎么看？下面就为大家介绍一下。
武将品质
游戏中，武将分两个维度，品质颜色和稀有度。
品质从低到高：白板、绿色、蓝色、紫色、金色、橙色。
稀有度：白边杂兵、金边精英、龙纹金边首领。
品质和稀有度综合决定武将工匠品质，理论上越高品质武将熟练度、基础属性、武将技能越好。
武将选择
武将优先看品质、其次比对弱点武将技、再看熟练度天赋(勾玉数量)，哪项勾玉多就尽量安排培养哪项
工匠首先看熟练度天赋，再看武将技有没有特殊技能(比如锻造大师，可以制作颜色装备)，弱点一般无所谓
武将抓法
武将抓捕技巧：最后一击用眩晕棒子打晕才可以抗走(其他钝器不行)。
独狼推荐用陷阱房，多人推荐一人拉怪队友砍屁股二人转。
打晕后装备武器全部下掉，避免醒来作妖。
远距离抓捕，可以板车放刑架组成刑架车，拉回基地训练。
出生默认最高驯服等级为20级武将，提高招募技能可以解锁35及之上，招募值在训练成功时获得，也可以通过揍训练中的武将获得(推荐拳头)。
武将驯服时消耗食物恢复血量，而且需要玩家手动喂食。此时需要留意，用食物把武将血回满，否则一旦挨饿就会掉血致死。
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