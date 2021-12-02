足球经理2022球员的工资怎么分配 工资预算调到多少

2021-12-03 09:03:00 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中球员的工资是花销最大的，有时候玩家发现好不容易赢一场比赛都不够发工资的，那么有什么控制球员工资的方法？一起来看看吧。

足球经理2022球员的工资分配方法

球员索要工资跟工资预算有关。你预算越高球员索要工资就越高。

经纪人就像在俱乐部里有间谍一样，一旦有一定的薪资空间马上就来找你谈涨薪。

所以每个赛季给预算或者有高薪球员离队的时候，把工资预算调到最小，球员要求涨薪索要的工资就不会太离谱。

过了8000的基本都是顶尖球员了，给20-25应该的。

奖金拉满，薪资拉低，读档谈看看最低能谈到多少。然后不要球员要合同你就给，让队长去劝劝，能劝下来就别给，尤其是小孩和30岁以上的老将，能劝下来就别给。