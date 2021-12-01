战地2042完美离开成就怎么解锁 怎么让全队没人倒地

2021-12-02 09:28:27 来源：互联网 编辑：佚名

战地2042完美离开成就是游戏中很难完成的一个任务，这个任务需要玩家的小队在没伤亡的情况下撤离，那么怎么保证小队无人伤亡呢？一起来看看吧。

战地2042完美离开成就攻略

成就玩法

想要完成这个成就，必须全程全队没人倒地，倒地拉起了也不算，上飞机撤离后才会完成。

推荐的专家

1、日舞。个人最推荐，自带可以回复的智能手雷，遇到侦察车直接两发追踪雷搞定，当然遇到那种有空练侦察车的大佬(带热能烟雾和炮的那种)就没办法了。不过这种人毕竟少，而且AI也经常有开车的，所以还是很推荐。

2、天使。花100买个筒子基本就是无限筒制。

3、姜文。炮台+机械狗，我姜文一个人就能守住撤离点，有条件的还能100买个烟雾弹，拖时间的神。当然遇到那种有空练侦察车的还是没办法。

打法就是不要恋战，一直追数据盘多半团灭。

一看敌方小队火力明显比自己小队猛就赶紧跑，特别那种好几把狙的，和他们超远距离纠缠什么呢?到时候重新部署队友就是了。

能在第一次就撤离最好，第二次存活下来的玩家都会过来，压力明显比第一次要大。