极限竞速地平线5怎么调防倾杆 车辆转弯失控怎么办

2021-12-02 09:23:41 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5游戏中车辆如果没有调整好很容易失控，玩家可以调整防倾杆来防止车辆侧翻，那么调防倾杆怎么调整比较好？一起来看看吧。

极限竞速地平线5防倾杆调整方法

一般而言，将防倾杆硬度拉到靠右侧三分之二到四分之三的位置，且前轮比后轮软一些，对车辆过弯性能提升最大。

越野赛时可以适当降低一些硬度，来减少车辆在左右高低不平的山坡上发生侧翻的风险。

如果发现车辆在左右连续弯道时容易因为车身左右摇摆而侧滑失控，则需要将防倾杆调得更硬一些。