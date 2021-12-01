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极限竞速地平线5怎么调防倾杆 车辆转弯失控怎么办

2021-12-02 09:23:41来源：互联网编辑：佚名

极限竞速地平线5游戏中车辆如果没有调整好很容易失控，玩家可以调整防倾杆来防止车辆侧翻，那么调防倾杆怎么调整比较好？一起来看看吧。

QQ截图20211202092237.png

极限竞速地平线5防倾杆调整方法

QQ截图20211202092327.png

一般而言，将防倾杆硬度拉到靠右侧三分之二到四分之三的位置，且前轮比后轮软一些，对车辆过弯性能提升最大。

越野赛时可以适当降低一些硬度，来减少车辆在左右高低不平的山坡上发生侧翻的风险。

如果发现车辆在左右连续弯道时容易因为车身左右摇摆而侧滑失控，则需要将防倾杆调得更硬一些。

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