天命奇御2二周目有哪些彩蛋 二周目彩蛋在哪

2021-12-02 09:15:33 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2已经有不少玩家通关了一周目，准备开始再次挑战二周目收集成就，不过在二周目周有几个比较有意思的彩蛋，下面就为大家介绍一下。

天命奇御2二周目彩蛋介绍

这个游戏的女性角色塑造，唯一让我觉得花了大心思的只有任宁，由于任宁走的是主线剧情，配音比较多，能互动的场景线索也比较多，另外伏笔彩蛋也很多，大家有刷二周目的可以留心一下：

1.称呼：

长空村的支线，诸葛羽和任芸的互动经常称任宁为“丫头”，少林支线和芙蓉的交流也是称任宁为“丫头”，主线时和公孙交流时的内心戏也大多是“丫头”。

2.能力：

长空村时提到任芸很喜欢学姐姐，而任芸在土伯名单任务和村长家书架互动时，可以默背第一次看到的名单和随口背三国志，表明任芸的特色是“过目不忘”，刚好和公孙妤是一样的。

长空村第一次被怀湘啄诸葛羽就提到听不懂怀湘说话，要是任宁在就好了，说明任宁可以和怀湘沟通，暗示了任宁可能是一直以来用怀湘联络的“她”。在杭州驿站剧情提到公孙妤书读多了居然能跟动物交流，也暗示了身份。

3.内心戏：

玉娘剧情里，公孙妤在怡春楼前面说如果自己的男人不见了，第一时间去青楼准没错，诸葛羽揶揄她原来是这么看待自己的，内心戏是对方居然害羞了，表明这俩货一直都很熟。