鬼谷八荒潜龙觉醒是什么 潜龙觉醒有什么用

2021-12-02 09:05:54 来源：互联网 编辑：佚名

鬼谷八荒潜龙觉醒是最近新出的一个逆天改命，这是一个枪修和水修的专属天赋，那么鬼谷八荒潜龙觉醒好用吗？下面就为大家介绍一下。

鬼谷八荒潜龙觉醒介绍

不同的是有龙祖气运以后每个等级的逆天可以多选一个词条强化，可选的词条如下：

那个大量减伤可以视为无敌，前3周每个周4选一，最后一周把所有没选的让你再选一次

化形需要第5个逆天【潜龙觉醒】

化形完以后你可以从3种变身里面三选一

和领域相同的进图过一段时间才能用，龙女目测不像小跟屁龙一样在位移之后狂暴，用重置道具重置掉以后地图上还会显示龙女，但进图以后消失，平a类似器灵，是个小aoe，但伤害不高

简单地说就是水剑血赚(水分身不吃逆天改命，但这个的各种增幅是敌人受伤增加，分身可以吃到)，其它修，除了水剑这样其它逆天基本上吃不到加成的，这玩意占5个逆天位，但是别说杀心穿云天外三件套，这玩意能不能比900移速穿云伤害高都两说

然后结论就是这游戏数值上一直有坑。那些强化词条各种限制，结果就是全员鸡肋，但如果像其它加成一样不设限，分分钟火剑式的伤害爆炸

补充:当用修改逆天改命道具洗掉乾隆觉醒，保留小跟屁龙，在副本中仍然是龙女立绘，可以使用变身。