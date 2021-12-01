天命奇御2灵隐寺传闻任务怎么做 晶莹剔透的戒指在哪

2021-12-01 09:46:29 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2灵隐寺传闻任务的流程比较长，做起来比较麻烦，玩家需要和灵隐寺主持对话获得来触发任务，下面就为大家分享天命奇御2灵隐寺传闻任务攻略。

天命奇御2灵隐寺传闻任务攻略

卖宠物食品商人对面坐着一个胆小男子，跟他对话触发灵隐寺传闻，与灵隐寺住持对话获取任务。

与婆婆对话获得线索关于戒指，和寺门口扫地僧对话获知盲妇的名字。

接着跟随任务指引去婆婆家，顺路可以调查一下当铺门口的戒指，获得线索戒指的浮雕。

推开婆婆家的箱子可获得线索玉石百科。

将盲妇的名字和戒指的浮雕组合思考，与当铺前的两位客人对话得知老板的妻子姓孙。之后燃烧戒指，获得晶莹剔透的戒指。

即可与老板对峙，结束后将戒指交给婆婆，任务结束。出去绕两圈再回来即可与住持对话获得黑戒指。