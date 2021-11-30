天命奇御2侠心阁墨水任务怎么做 墨水在哪里拿

天命奇御2游戏中有个任务需要玩及找到三个遇仙阁画本，非常不好找，那么天命奇御2三个遇仙阁话本在什么地方？一起来看看吧。天命奇御2遇仙阁话本怎么获得遇仙阁前排队人群中有一绿衣女子，跟她对话可接任务，寻找三个人。跟随任务指引找到三个人后，翠玉台上的老者要求给他三个话本。第一个话本在翠玉台左侧的一个书架上

2021-11-30 | 0