喋血复仇狙击位怎么配卡组 狙击手怎么玩

2021-12-01 09:13:41 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中有多种卡组可以搭配，其中狙击卡组的伤害特别高，打特感非常好用，不过对玩家的射击准度要求较高，下面就位大家分享喋血复仇狙击位的卡组搭配。

喋血复仇狙击位卡组推荐

打法思路

噩梦平推队伍除了近战其他人都带上一两张金钱卡，经济的重要性懂得都懂。前5张卡金钱去了两张，库存带必带，玻璃大炮的伤害是最终结算优于枪械伤害和子弹伤害，前期点出来有很明显的提升，如果担心不会拉扯特感和小僵尸可以打打虫群模式练习身法走位。

死亡标记雾天特别好用，团队必带的一张卡，可以让队友步枪带，这个看队伍搭配，队友帮你带可以换成知识就是力量。6-10张卡基本到了中期，武器拾荒者也可以让队友带，我脸黑不带捡不到栓狙。

极度专注增加弱点伤害，副作用可以完全规避，很好的一张卡。自信杀手放在中期是这时候特感数量会增多，带来的收益还是很不错的。然后点出鞋子增加一点机动性，稳定瞄准强化手感，特别是拿到巴雷特点出这张卡。11-15就补足后期伤害，重装钻头20的填装速度以及弹匣的填装属性让狙击枪拉栓换子弹完全够用，跑到飞进一步加强机动性，特别尸体堆放处那关，跑到飞是性价比最高的一张卡。

牌组顺序不是固定的，可以看腐败卡先后针对性点出自己的牌组，我的打法是身法拉扯不开镜预瞄，瞬镜开枪，依赖瞄准速度。耐心猎手我一般不点，这张卡打特感实战一般般，打掉头目最快的方式是投掷流手雷炸，或者闪光弹控住集火。