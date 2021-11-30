天命奇御2海寇传闻任务传闻怎么做 任务在哪触发

2021-11-30 09:40:48 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2海寇传闻是游戏中很复杂的一个任务，而且流程步骤非常多，想要完成很麻烦，下面就为大家分享天命奇御2海寇传闻任务攻略。

天命奇御2海寇传闻任务传闻攻略

海寇系列任务在晶水洞往北方向有一个地点名为传经亭，位置如下：

前方树下站着一个武侠迷，跟他对话可触发海寇传闻。

随后沿途往碧月阁方向前进，走到半路会遇到两个拦路打劫的海寇，打败他们后，可以获得一个支线任务，惊涛骇浪。同时获得线索【白海帮】。(经测试，不带海寇传闻亦可触发该任务。因此我个人认为这个传闻就是提示你这边有任务用的。)

该任务由三个分支任务组成，每个任务的发布者都是妹子(后宫+3?)，够不够吸引人?(前提是别看立绘)。

第一个任务，美酒杀三士(也可顺道在旁边的绿衣妹子处，把草船借箭任务接了)。进入歇马地，剧情结束后获得三瓶碧月美酒。

路过宝象塔附近时，将其中两瓶碧月美酒出示向路边的断肠草，变成碧月毒酒。再敲打旁边的梅树，获得叶子，同时地上会掉落梅子。用最后一瓶碧月美酒混合梅子，再混合断肠草，得到毒梅酒(碧月毒酒无法混合梅子，因此顺序不能错)。

之后来到碧月阁，跟门口守卫对话即可进入。一共有三名海盗看守俘虏，一名疑心病重，一名嗜血，一名喜酸。

厨房有一颗西瓜，打碎后将其中一瓶碧月毒酒混入西瓜汁，变成毒血酒，交给嗜血海盗即可。用嗜血海盗身上获得的钥匙打开牢门，救出一号俘虏。

用之前做好的毒梅酒解决肥胖海盗，用他身上的钥匙打开牢门，救出二号俘虏。

击碎神经质海盗附近的箱子，获得一撮火药。将火药放入旁边的另一个箱子中，再点燃，即可引开神经质海盗。趁此机会把最后那瓶毒酒倒进桌上的蓝色酒瓶里，就能把他灭了。拿钥匙，救第三个俘虏，回去找妹子，结束任务。

之后去往碧月阁，利用附近的渡船赶往冬月小栈。找到二号大姐领取第二个任务(为什么叫大姐呢?因为姐大)。赶到任务地点后，遇见俩海寇，但是不能直接打。

调查路边的脚印得知附近有兽穴。进入兽穴调查获得生肉和粪便。将生肉放到海寇旁边的火堆上，再点燃。即可解决两个海寇。

第二个任务结束后，前往附近的环石路，调查路边的脚印，坑洞和绳子。回去绿衣妹子所在地，旁边有个裁缝，正在研究要不要练葵花宝典。

对他出示绳子，得到大网。将叶子和大网组合，回去铺在坑洞上。得武器，交任务。

全部做完后，回到最初遇袭之处，发起总攻。战胜海贼头领后，获得功法【盈缺神决】+神剑月落+三个后宫(?)

任务做完后，传经亭给虎神三杯鸡可以得到拳紫武。

碧月阁有个可以拿洋酒换碧月名酒，然后去二号大姐那找个小弟，给他碧月酒，他给你枪紫武。