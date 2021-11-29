天命奇御2遇仙阁话本找谁买 三个话本在哪里

2021-11-30 09:28:37 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2游戏中有个任务需要玩及找到三个遇仙阁画本，非常不好找，那么天命奇御2三个遇仙阁话本在什么地方？一起来看看吧。

天命奇御2遇仙阁话本怎么获得

遇仙阁前排队人群中有一绿衣女子，跟她对话可接任务，寻找三个人。

跟随任务指引找到三个人后，翠玉台上的老者要求给他三个话本。

第一个话本在翠玉台左侧的一个书架上，第二个话本在虹桥戏台下苏巧儿处，第三个话本在虹桥上书摊处购买。

最后从翠玉台左侧绕行上去可见到一个箱子，开锁顺序为：破坏-运劲-点燃-运劲-破坏。