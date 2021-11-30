侏罗纪世界进化2恐龙一直打架怎么办 怎么避免恐龙打架

2021-11-30 09:04:17 来源：互联网 编辑：佚名

侏罗纪世界进化2玩家将不同品种的恐龙放在一起圈养就很容易互相打架，那么如何避免恐龙之间打架呢》下面就为大家介绍一下。

侏罗纪世界进化2避免恐龙打架方法

基本统治性=(攻击力+防御力)*特性加成。例如这只同时具有谦逊和社交特性的三角龙：基本统治性=(63+34)*1.3(谦逊加成)*1.3(社交加成)=163。

统治性=基本统治性+恶名影响+伤病影响，只要杀过其他龙就会有恶名，杀的越多恶名等级越高。

只要首领的统治性大于等于其他所有成员的统治性，就不会有争夺首领的战斗发生，同种之间就能和谐共处。所以首领具有谦逊、社交等增加统治性的特性很有必要。

一个围栏内第一只出现的恐龙会自动成为首领，所以可以优先放养种群内统治性最高的那只让它直接成为首领，就不会产生内斗了。

另外，恶名有可能是一个打破平衡的存在，具体我也不是很清楚，但想保持同种和谐，尽量避免杀戮。