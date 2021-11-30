侏罗纪世界进化2恐龙一直打架怎么办 怎么避免恐龙打架

侏罗纪世界进化2玩家将不同品种的恐龙放在一起圈养就很容易互相打架，那么如何避免恐龙之间打架呢》下面就为大家介绍一下。
基本统治性=(攻击力+防御力)*特性加成。例如这只同时具有谦逊和社交特性的三角龙：基本统治性=(63+34)*1.3(谦逊加成)*1.3(社交加成)=163。
统治性=基本统治性+恶名影响+伤病影响，只要杀过其他龙就会有恶名，杀的越多恶名等级越高。
只要首领的统治性大于等于其他所有成员的统治性，就不会有争夺首领的战斗发生，同种之间就能和谐共处。所以首领具有谦逊、社交等增加统治性的特性很有必要。
一个围栏内第一只出现的恐龙会自动成为首领，所以可以优先放养种群内统治性最高的那只让它直接成为首领，就不会产生内斗了。
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模拟农场22开局的难度较高，游戏中玩家开局的发展非常重要，不过不少新手玩家不了解开局该干什么？下面就为打击介绍模拟农场22新手开局的玩法。模拟农场22新手开局玩法分享开局任何东西都别买，然后看有没有大田的收割合同，有就拿合同机器租个割台。例如合同给凯斯收获机，然后自己去商店租一个相同收割台。贷款50