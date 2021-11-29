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帝国神话前期穿什么装备 前期什么装备好用

2021-11-29 09:38:03来源：互联网编辑：佚名

帝国神话游戏中装备多种，前期大部分的武器防具玩家都可以自己造，那么帝国神话前期装备出什么？下面就为大家介绍一下。

QQ截图20211119112225.png

帝国神话前期装备推荐

前期三十级之前在县城右边的铜矿区域活动，这时候个人升级就先放下，全力供应1个人冲级，这个阶段经验比较高的是搓木质建筑和工作台，可以多做武器制作台和裁缝台、4个建筑制作台，22级解锁铜制长矛和铜甲。

全力开动多个制作台开始一起做铜甲铜矛，装备十多个人就组织打县城BOSS，这个冲级号别去，继续在家搓装备升级，预计给每人装备三四根铜矛才能打完。

装备差不多了就开始在建筑制作台搓药碾冲级，第一天因为服务器等级压制，最多也就冲到30级或者31级就冲不动了，但是最低要冲到30级解锁夯土城墙，这样第一天就可以把老家全力防护起来，因为第1天30级的公会会出铁剑，木头建筑扛不住。

QQ截图20211119103206.png

推荐27级之后选好地方搬家，因为新手区这里太危险，北部山区或者雨林与交界雪山区域比较合适，选一个高地建家，尽量找防御面比较小的。

可以分两步行动，多做一个界碑，新家建好直接拆掉老家界碑在新家重新放界碑，界碑保护还会延续，物资装车运走，制作号直接自杀去新家立马开始制作，中间不要间断。

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