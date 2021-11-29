帝国神话怎么提高统御熟练度 统御熟练度怎么练

2021-11-29 09:21:29 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中有非常多的属性和熟练度，其中统御统领熟练度高了玩家能获得更多武将，那么统御熟练度怎么提升，下面就为大家介绍一下。

帝国神话怎么提高统领熟练度方法

统御熟练度是带着武将去打野怪，武将和玩家会获取经验并且增加统御熟练度。

统御熟练度越高可以出战的武将数量也就越多。

这个游戏的NPC理论上是全能的，给口吃的给他每天发铜币工资，不然会掉忠诚，但是每个npc专精方向不同。

那么就比较适合近战或者带武将去刷营地打钱。如果是弓弩比较高就适合远程，攻城等级比较高适合操控攻城器械或守城器械，攻城等级越高，伤害越高。

如果武将死了可以在武将营复活但是会掉阳寿和忠诚。

阳寿和忠诚度可以通过藏宝图或宝箱获取道具增加。