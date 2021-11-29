模拟农场22新手开荒怎么玩 开局怎么赚钱

2021-11-29 09:17:02 来源：互联网 编辑：佚名

模拟农场22开局的难度较高，游戏中玩家开局的发展非常重要，不过不少新手玩家不了解开局该干什么？下面就为打击介绍模拟农场22新手开局的玩法。

模拟农场22新手开局玩法分享

开局任何东西都别买，然后看有没有大田的收割合同，有就拿合同机器租个割台。例如合同给凯斯收获机，然后自己去商店租一个相同收割台。贷款50万拉满就有79万了，时间调最慢，去接80万以下地的收割合同或买80万以下地收割。

然后按优先级顺序做一些除草施肥犁田合同，没除草和施肥了再接犁田的，犁田特别耗时，用自动驾驶基本上不赚钱，合同可以同时接3个，一个直接给大田收割占用，所以能顺便接2个其他的合同。

如果是接80万以下合同就在收割完倒青贮窖后别交合同，直接买下那块地就可以白嫖那块地的作物。

第一天除了大田作物不收其他能买的地都收，任务没3个排满就保存退出刷新合同。

地图就剩4块地不能租了，然后到二天凌晨会有高粱和土豆成熟，先收高粱，土豆等合同机器，第二天结束就可以突破100万了，基本上所有地都可以租。

记住明天晚上12点前还50万贷款，第二天0点一过再贷款50万，白嫖不过夜不收利息。然后一直维持包括贷款有110万以上存款慢慢减少贷款(按着加减累)，钱涨够了150万就买30万的机器，以此类推。