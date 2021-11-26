孤岛惊魂6房子上的补给怎么拿 高处补给怎么获得

2021-11-28 10:37:57 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中经常会有不会少补给在房子高出，想要获得非常麻烦，有些补给根本没地方上去，下面就为大家分享孤岛惊魂6高出补给的获得方法。

孤岛惊魂6房子高出补给获取方法

孤岛惊魂6高处的补给品是首先爬上岩石的第一部分，并在沿着路径前进时注意间隙。

接下来是第一个抓斗部分，有两个抓斗点。一旦你接近第一个，屏幕上的提示就会出现在与上面的一个抓斗。

继续沿着木板进入一个洞穴，那里是下一个抓斗点。

接下来是地面上的一个大缺口。不要跳它，因为它太远了。相反，从左侧爬上，跳到另一侧的岩石上，继续沿着间隙晃动，然后再跳回另一侧，然后再下降。

在本节之后是另一个用你的抓钩，这次是摆动。在挥杆过程中，检查屏幕上是否有新的抓斗提示。这意味着您可以从第一个锚点切换到第二个锚点。

在此之后还有另一个部分有两个抓斗点。最终，我们需要爬上去回到地面。

使用你的混战摆脱树枝并爬上下一段岩石。

在此之后，将有两个更多的擒抱部分。

最后，射击/引爆围起来的岩石，使它们倒下并清除您的路径。

现在可以获取空投。