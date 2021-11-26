极限竞速地平线5怎么调引擎 引擎数值怎么提高

2021-11-28 10:24:31 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5玩家调整引擎能够为赛车提升不少速度，不过游戏中引擎的调整非常麻烦，下面就为大家分享极限竞速地平线5调整引擎的方法。

极限竞速地平线5引擎调整方法

在其他位置都改完了之后，引擎就是最后补全你的阶级分数的地方。

解锁调教项目永远是第一位的，引擎里面没有任何解锁甚至还有改了别的东西这里才会出现的改件，所以放在最后最合适。

在这里进气和排气性价比最高建议先改，然后进气排气改了之后油水和冷却跟上并且基本上没什么cost。

如果你的车是机增或涡轮的这个时候就要上中冷了，机增车这个时候就可以开始升级机增了，但是涡轮车就先别动涡轮。

曲轴也是个性价比很高的位置，这个时候cost还有富余就改上，这玩意可以提升你的转速区间。

剩下的几个基本上就是凑分数的了，如果你这个时候还有很多分数才到整数，这个时候再碰涡轮和排量才是合适的，这也是现实中改装发动机从浅到深的顺序。