开拓者正义之怒东阳村关卡怎么过 东阳村野蛮人怎么打

2021-11-28 10:13:58 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒东阳村这关的难度不小，即使玩家选择普通难度过关也很麻烦，那么开拓者正义之怒东阳村这关打不过怎么办？一起来看看吧。

开拓者正义之怒东阳村过关攻略

1、这边的一群萨阔力暴徒人数众多，不公平难度下，直接干肯定是不好打的，对面有好几个野蛮人。

2、如果你仔细观察，对面除了2个游侠和1个德鲁伊，其它单位全都不免疫毒素的，在核心难度下，对面强韧很低你可以直接上臭云，在不公平难度下强韧有点高，你直接上死云，无论对方是否过豁免都会受到体质伤害。

3、野蛮人的察觉范围比较大，直接给自己上个隐形术，来回拉扯几波死云，场上就会剩3个怪。

4、剩下的就很简单了，直接给对面上一个无敌的酸雾术，然后冲进去干。对面有没有行动自如，忘记了，如果没有直接在给个定身他人，就结束了。