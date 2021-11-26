最后的战役劫后余生真结局怎么触发 真结局触发条件是什么

最后的战役劫后余生游戏发售在现在也有段时间了，相信已经有不少玩家通关了吧，游戏中有多种结局，那么最后的战役劫后余生真结局是什么？一起来看看吧。
1.至少有5名志愿者活着到达H.E.R.C实验室，并使用“不稳定血清”(包括第1位击败尸变博士的志愿者)
2.前4位在注射“不稳定血清”后，会立刻死亡，建议在终点站出发时购买【装备保险】在死亡后保留身上装备，在拿到主线任务物品“血清原料”时，会强制占用玩家的装备保险1格，在注射血清前，丢掉身上多余的装备，保留一把强力武器和相关弹药，最好是大口径狙或者M60和M249这类清怪能力极强的武器。
注意：电池无法丢弃 在注射血清，可以考虑用掉全部电池，实验室里面稳定出1个医疗空投箱和2个电池武器箱，概率出2个需要电池的感染抑制针。
3.第二种触发方法，不用叠人命，在第1位志愿者击败尸变博士后，二周目地图上会出现新的收集品(感染血清)，收集累计100个，也能触发真.结局，无需叠人命。可以累计，如果前面的人，就是没有达到第五次，只要收集到100个，仍然可以触发真结局。
打出真结局后，JACK会重新出现在终点站并告诉玩家前几代结局发生的各种故事，军需官会告诉玩家，即使使用了治疗药，仍然不能回到营地。
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