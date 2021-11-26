真女神转生5孔斯怎么获得 孔斯任务怎么做

2021-11-26 09:31:46 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5孔斯是游戏中非常强力的仲魔，玩家可以通过任务来获得，那么真女神转生5怎么解锁孔斯，下面就为大家介绍一下。

真女神转生5孔斯获取方法

1.完成妖精聚落伊西斯的任务，击杀荷鲁斯，带回荷鲁斯的头，建议先接任务在去打，不然要折回去拿头。

2.在台东北欧领地天使处接任务打探孔斯势力的情况，解锁台地区域，传送过去打败孔斯选择不杀死。

3.在台东大桥上找到亚蒙接取任务寻找太阳神之翼，全部完成后，孔斯带走太阳神之翼。

4.去台地到伊西斯解锁后续任务，打败太阳神孔斯解锁。