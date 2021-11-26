帝国神话马匹品质怎么选 高品质马怎么获得

帝国神话马匹在游戏中有种非常重要的作用，不同的马匹皮质不同，品质越高的马越难获得，那么帝国神话马匹品质有哪些？一起来看看吧。
游戏中，马匹的品质分为：骑乘马(绿)，良马(蓝)，真名良马(紫)，神驹(橙)，真名神驹(红)这五种。
其中最好的品质为红色，最差的为绿色。
这些品质的马中，骑乘马，良马，神驹都可以通过捕捉和交配获得。
真名良马和真名神驹需要良马和神驹养殖到一定程度才有可能领悟真名。
帝国神话游戏中有伤势系统，玩家在收到攻击或者从高处坠落会加重自己的伤势，那么帝国神话在哪查看自己受了什么伤？下面就为大家介绍一下。帝国神话查看自己伤势方法查看方法上半部是伤势界面。伤势：玩家在游戏中的各种行为，比如死亡，或者吃了不健康的食物等等都会累积伤势值，伤势累积到一定程度了则会给玩家造成负面惩
帝国神话大型沙盒战争游戏，游戏中玩家开局就要快速收集各种资源来发展，并打造各种武器防具，下面就为大家分享帝国神话开荒玩法。帝国神话开局资源采集方法刚进入游戏时，每个人都是“一无所有”的状态，本着要想富，先撸树的原则，大部分人都会跑到林子边用双拳锤树，锤石头，化身铁拳来获取资源。这样效率虽然很低，但也
帝国神话游戏中玩家到了16级后就可以通过驿站转到PVP服务器，不少新手玩家进入PVP服后一头雾水，不知道该怎么玩，下面就为大家介绍帝国神话PVP的打法。帝国神话PVP玩法介绍1、专精点可以洗，铜币就行，优先点采集。材料采集够了洗成制作，制甲，武器，建筑。2、自己建一个势力，势力石碑加自身2个旗子能有
光环无限游戏中有多人模式可以和其他玩家连麦一起玩，不过有些玩家的耳麦声音非常吵，严重影响了其他的玩家，那么别的玩家语言怎么关？一起来看看吧。光环无限队友语言关闭方法如果你在和玩家对战时，如果你不想听到玩家的麦，你会发现你并做不到。虽然很多第一人称的射击游戏中，你通常可以很轻松熟练的找到这个按钮，但是
天命奇御2游戏中有建筑系统，玩家可以通过购买和升级房子来获得不少收益，那么天命奇御2怎么购买和升级改造房产，一起来看看吧。天命奇御2房产系统介绍购房在游戏进度到村子后，可以在村里找到甲山林商队购买房产，一栋1000可买9栋。房产可以升级或改建成不同性质的店铺。升级要的建筑素材必须解烦死人的围棋获得。
喋血复仇游戏中有多种武器，每一把武器都有相应的皮肤可以解锁，那么喋血复仇黄金AK皮肤怎么获得，下面就为大家介绍一下。喋血复仇黄金AK皮肤解锁方法在游戏中人物是不需要大家解锁的，基本上所有的人物都是可以免费使用的。清理者的僵尸特种皮肤一共有八个，想要获得也比较麻烦。黄金M4的获取方法其实很简单，玩家们
天命奇御2虹桥厨艺大赛是游戏中的一个支线任务，玩家需要在虹桥上和npc对话接取任务，下面就为大家分享天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略。天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略和虹桥北端卖蔬菜和宠物食品的摊主对话，得知他不想大家都来买宠物食品，无视他的蔬菜。交谈后领到“一日店长”任务。先去虹桥北面左拐的卖伞的摊子
天命奇御2在长空村有很多支线任务，长空村玩家做完摩尼教任务就可以过去，那么天命奇御2长空村的任务怎么完成？下面就为大家介绍一下。天命奇御2长空村任务攻略坟墓1.拜坟完对贡品【运劲】可以得到【糖糟】，【破坏】可以得到生鱼片(任芸在队不能拿生鱼片，要假装离村，让任芸离队才能拿)【糖糟】可以喂坟墓旁边的狗
天命奇御2游戏中有个关卡需要玩家下围棋，这关队很多没下过围棋的玩家来说很困难，下面就为大家分享天命奇御2下围棋的步骤。天命奇御2下围棋步骤1.提取白子将黑子下至白子下方，形成一个十字即可。2.提取白子将黑子下至白子右侧即可。3.提取白子同样将将黑子下至白子右侧即可。4.提取白子棋盘中带有圆圈标记的白
帝国神话游戏中是由寿命系统的，寿命队npc非常重要，能够持续npc的使用时间，下面就为大家分享帝国神话提高npc寿命的方法。帝国神话寿命提升方法介绍NPC和马匹都有阳寿属性，NPC默认是100，马匹600。招募熟练度高了有增加驯服后阳寿的技能。NPC死亡在武将营复活需要消耗食物和阳寿，马匹繁殖、复活