帝国神话官职有哪些 官职怎么获得

2021-11-26 09:09:10 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中有官职的设定，玩家可以通过攻城战获得得到一定数量的领土来获得官职，下面就为大家分享帝国神话官职的获取方法。

帝国神话官职获取方法

县令——县城战的胜者势力获得。

太守——太守战的胜者势力获得。

刺史——联盟下的任意势力通过关隘战占下一个郡下所有的关隘，则盟主自动成为刺史，盟主可以把刺史位置分封给联盟内其他势力。

州牧——联盟拥有 3 个或 3 个以上的郡，盟主自动升为州牧。盟主为州牧时，附庸无法成为州牧，即使附庸势力有 3 个或 3 个以上的郡。附庸成为州牧可以 1 退出联盟自立 2 盟主成为王。

王——联盟拥有 5 个或 5 个以上的郡，盟主就可以称王。盟主为王时，附庸无法成为王，但可以成为州牧，附庸势力有 3 个或 3 个以上的郡就可以成为州牧

帝——联盟拥有 10 个或 10 个以上的郡，盟主就可以称帝，附庸最高可以称王。