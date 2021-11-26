帝国神话官职有哪些 官职怎么获得

帝国神话游戏中有官职的设定，玩家可以通过攻城战获得得到一定数量的领土来获得官职，下面就为大家分享帝国神话官职的获取方法。
县令——县城战的胜者势力获得。
太守——太守战的胜者势力获得。
刺史——联盟下的任意势力通过关隘战占下一个郡下所有的关隘，则盟主自动成为刺史，盟主可以把刺史位置分封给联盟内其他势力。
州牧——联盟拥有 3 个或 3 个以上的郡，盟主自动升为州牧。盟主为州牧时，附庸无法成为州牧，即使附庸势力有 3 个或 3 个以上的郡。附庸成为州牧可以 1 退出联盟自立 2 盟主成为王。
王——联盟拥有 5 个或 5 个以上的郡，盟主就可以称王。盟主为王时，附庸无法成为王，但可以成为州牧，附庸势力有 3 个或 3 个以上的郡就可以成为州牧
帝——联盟拥有 10 个或 10 个以上的郡，盟主就可以称帝，附庸最高可以称王。
帝国神话游戏中有伤势系统，玩家在收到攻击或者从高处坠落会加重自己的伤势，那么帝国神话在哪查看自己受了什么伤？下面就为大家介绍一下。帝国神话查看自己伤势方法查看方法上半部是伤势界面。伤势：玩家在游戏中的各种行为，比如死亡，或者吃了不健康的食物等等都会累积伤势值，伤势累积到一定程度了则会给玩家造成负面惩
帝国神话大型沙盒战争游戏，游戏中玩家开局就要快速收集各种资源来发展，并打造各种武器防具，下面就为大家分享帝国神话开荒玩法。帝国神话开局资源采集方法刚进入游戏时，每个人都是“一无所有”的状态，本着要想富，先撸树的原则，大部分人都会跑到林子边用双拳锤树，锤石头，化身铁拳来获取资源。这样效率虽然很低，但也
帝国神话游戏中玩家到了16级后就可以通过驿站转到PVP服务器，不少新手玩家进入PVP服后一头雾水，不知道该怎么玩，下面就为大家介绍帝国神话PVP的打法。帝国神话PVP玩法介绍1、专精点可以洗，铜币就行，优先点采集。材料采集够了洗成制作，制甲，武器，建筑。2、自己建一个势力，势力石碑加自身2个旗子能有
光环无限游戏中有多人模式可以和其他玩家连麦一起玩，不过有些玩家的耳麦声音非常吵，严重影响了其他的玩家，那么别的玩家语言怎么关？一起来看看吧。光环无限队友语言关闭方法如果你在和玩家对战时，如果你不想听到玩家的麦，你会发现你并做不到。虽然很多第一人称的射击游戏中，你通常可以很轻松熟练的找到这个按钮，但是
天命奇御2游戏中有建筑系统，玩家可以通过购买和升级房子来获得不少收益，那么天命奇御2怎么购买和升级改造房产，一起来看看吧。天命奇御2房产系统介绍购房在游戏进度到村子后，可以在村里找到甲山林商队购买房产，一栋1000可买9栋。房产可以升级或改建成不同性质的店铺。升级要的建筑素材必须解烦死人的围棋获得。
喋血复仇游戏中有多种武器，每一把武器都有相应的皮肤可以解锁，那么喋血复仇黄金AK皮肤怎么获得，下面就为大家介绍一下。喋血复仇黄金AK皮肤解锁方法在游戏中人物是不需要大家解锁的，基本上所有的人物都是可以免费使用的。清理者的僵尸特种皮肤一共有八个，想要获得也比较麻烦。黄金M4的获取方法其实很简单，玩家们
天命奇御2虹桥厨艺大赛是游戏中的一个支线任务，玩家需要在虹桥上和npc对话接取任务，下面就为大家分享天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略。天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略和虹桥北端卖蔬菜和宠物食品的摊主对话，得知他不想大家都来买宠物食品，无视他的蔬菜。交谈后领到“一日店长”任务。先去虹桥北面左拐的卖伞的摊子
天命奇御2在长空村有很多支线任务，长空村玩家做完摩尼教任务就可以过去，那么天命奇御2长空村的任务怎么完成？下面就为大家介绍一下。天命奇御2长空村任务攻略坟墓1.拜坟完对贡品【运劲】可以得到【糖糟】，【破坏】可以得到生鱼片(任芸在队不能拿生鱼片，要假装离村，让任芸离队才能拿)【糖糟】可以喂坟墓旁边的狗
天命奇御2游戏中有个关卡需要玩家下围棋，这关队很多没下过围棋的玩家来说很困难，下面就为大家分享天命奇御2下围棋的步骤。天命奇御2下围棋步骤1.提取白子将黑子下至白子下方，形成一个十字即可。2.提取白子将黑子下至白子右侧即可。3.提取白子同样将将黑子下至白子右侧即可。4.提取白子棋盘中带有圆圈标记的白
帝国神话游戏中是由寿命系统的，寿命队npc非常重要，能够持续npc的使用时间，下面就为大家分享帝国神话提高npc寿命的方法。帝国神话寿命提升方法介绍NPC和马匹都有阳寿属性，NPC默认是100，马匹600。招募熟练度高了有增加驯服后阳寿的技能。NPC死亡在武将营复活需要消耗食物和阳寿，马匹繁殖、复活