帝国神话怎么看自己的伤势 受伤了怎么治疗

2021-11-26 08:57:37 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中有伤势系统，玩家在收到攻击或者从高处坠落会加重自己的伤势，那么帝国神话在哪查看自己受了什么伤？下面就为大家介绍一下。

帝国神话查看自己伤势方法

查看方法

上半部是伤势界面。

伤势：玩家在游戏中的各种行为，比如死亡，或者吃了不健康的食物等等都会累积伤势值，伤势累积到一定程度了则会给玩家造成负面惩罚，这种惩罚死亡后重生也不会消除。

处理方法

不同地方的伤势要用不同类型的道具治愈，必须复用特定的药物或者食物才能消除。