帝国神话开局怎么玩 开荒这么采集资源

帝国神话大型沙盒战争游戏，游戏中玩家开局就要快速收集各种资源来发展，并打造各种武器防具，下面就为大家分享帝国神话开荒玩法。
刚进入游戏时，每个人都是“一无所有”的状态，本着要想富，先撸树的原则，大部分人都会跑到林子边用双拳锤树，锤石头，化身铁拳来获取资源。这样效率虽然很低，但也是刚进游戏后唯一的采集方法。
当然，路边随处可见的杂草，石堆都是可以随手采集的资源，而通过这些方式收集到的茅草、树枝、碎石也是前期最重要的基础资源，可以说有了这“老三样”，才能让玩家开始一步步的铸就自己宏伟的帝国霸业。
在空手采集资源的过程中，说不定运气好，玩家还能捡到蝗虫、蝎子等昆虫，来给仍处于“野外求生”阶段的自己开个荤。等到资源采集到一定程度，玩家可以就可以制造一些趁手的工具，更加快捷的采集这些资源。而在此之前，玩家还需要把稻草先编成草绳，来给自己练练手。
等到草绳出来，一些基础的采集工具就能顺利制造了，只需要在背包的制造队列放入草绳，树枝和碎石，就能做出石制的镰刀、锤子和斧子，而这些工具的采集效率，可不止空手采集的两倍!
举个例子，就拿石镰来说，面对河边一大片芦苇，空手采集或许要耗费半个小时才能全部薅掉，而掏出石镰，不到十分钟就能清空一大片芦苇荡，称其为名副其实的“湖面清理大师”也不为过。
同理，砍树的话就用石斧，凿石就用石锤，效率也可以获得肉眼可见的提升，不过这些工具都有固定的耐久值，玩家们需要注意每次使用工具时的耐久掉落情况，及时修理。如果太沉迷撸树，斧子坏了的话也不用担心，只需要打开背包就能立刻再造一把出来，前提是材料足够。
当然，碎石和树枝作为前期重要资源，还有另一种收集方式，就是通过建造工作台，将玩家用工具收集到的一些实木和石块进一步加工出来，也算是玩家的一种隐藏财富。而除了急速采集基础资源之外，这些工具也能用来当作护身的武器，玩家们在遇到危险，比如被野猪追赶的时候可以用来自卫。虽说不如更具威胁的长矛、弓箭伤害可观，但比起拳头来说，还是它们更有安全感一些。
在通过采集、建造、狩猎等玩法升级后，玩家还能制造出更多高级的工具，比如用野兽骨头制造的兽骨工具，铁器做出来的铁质工具等，而它们究竟又会让玩家打开哪些新世界的大门呢?那就要大家自己去游戏中亲身体验一番了。
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