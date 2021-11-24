帝国神话怎么打PVP PVP服怎么玩

2021-11-25 09:36:41 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中玩家到了16级后就可以通过驿站转到PVP服务器，不少新手玩家进入PVP服后一头雾水，不知道该怎么玩，下面就为大家介绍帝国神话PVP的打法。

帝国神话PVP玩法介绍

1、专精点可以洗，铜币就行，优先点采集。材料采集够了洗成制作，制甲，武器，建筑。

2、自己建一个势力，势力石碑加自身2个旗子能有3个固定据点。

3、势力石碑的建筑底层不放东西，就放地基，功能建筑全放二楼，四个柱子做支点，防御塔放一楼中间。多准备点据马，平时留几个出入口，下线就把据马填满。除了中间一个点，据马里外N层放的满满的。玩的时候弄楼梯和木板当路，下线就把楼梯和隔板拆掉。据马前面可以放墙，据马可以隔墙伤人。除非大部队，一般散人就算打掉城门进来也不会想打进去了。

4、前期利用NPC帮忙打野猪弄皮，敌人的敌人就是朋友。

5、利用好建筑帮忙抓龙纹金边。

6、独狼在PVP就是要单刺客信条来玩。多做几迷惑敌人的空城市，善于隐藏自己。多做床位，危机意识拉爆。