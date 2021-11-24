光环无限怎么把队友声音关了 其他玩家的声音怎么关

2021-11-25 09:30:42 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限游戏中有多人模式可以和其他玩家连麦一起玩，不过有些玩家的耳麦声音非常吵，严重影响了其他的玩家，那么别的玩家语言怎么关？一起来看看吧。

光环无限队友语言关闭方法

如果你在和玩家对战时，如果你不想听到玩家的麦，你会发现你并做不到。虽然很多第一人称的射击游戏中，你通常可以很轻松熟练的找到这个按钮，但是在光环无限中，你必须要进入到社交菜单才可以。

在设置中关闭聊天

你也可以完全关闭游戏中的聊天功能，如果你一直独自玩游戏，如果你使用Xbox聚会聊天，或者如果你使用诸如Discord之类的第三方服务来处理你的对话，这一点尤其有用。你可以在设置菜单中关闭所有的聊天选项，包括文本。通过点击控制器上的“开始”或键盘上的“F1”来打开菜单。你也可以点击esc键进入设置菜单，并拉出《光环：无限》的所有菜单——它将位于列表的最上方。

从设置菜单，头到音频选项卡在顶部。在音频菜单的底部，你会找到你想要的选项。您可以在这里调整语音聊天模式，以及打开或关闭大厅聊天和匹配聊天。如果你想要所有的谈话停止，禁用大堂和比赛聊天。

这里也有一个选项来调整传入聊天音量，虽然你可以关闭大堂和匹配聊天菜单，我们发现有时，声音仍然可以通过。你可以通过将传入的语音聊天音量栏降为零来结束这一切。

如何找到社交菜单

你需要先点击控制器上的菜单按钮或者pc上的esc按钮，然后你就会看到社交菜单出现在大菜单中，当你打开大菜单，在左下方你会看到各种菜单选项，而在右下角，你会看到一个提示，当你打开聊天和社交菜单以及设置菜单，社交菜单位于中间，通过控制器上的view按钮或者键盘上的Tab按钮，你就可以看到好友列表和当前游戏中所有人的列表。

点击社交菜单，你会在屏幕上方看到三个标签。你需要最左边的选项卡，它显示当前游戏中的玩家。你可以通过一个简单的按钮(如控制器上的Y键，PC上的R键)快速静音它们，或者选择一个特定的名称并点击控制器上的a或键盘上的Enter来拉出它们的玩家卡。在此，突出静音选项，你就会破坏玩家与你交谈的能力。