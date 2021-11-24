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天命奇御2怎么买房子 房产怎么升级

2021-11-25 09:16:48来源：互联网编辑：佚名

天命奇御2游戏中有建筑系统，玩家可以通过购买和升级房子来获得不少收益，那么天命奇御2怎么购买和升级改造房产，一起来看看吧。

QQ截图20211125091505.png

天命奇御2房产系统介绍

购房

在游戏进度到村子后，可以在村里找到甲山林商队购买房产，一栋1000可买9栋。房产可以升级或改建成不同性质的店铺。升级要的建筑素材必须解烦死人围棋获得。完成一关给1个，只过三关给三个。

而老鹰怀湘每次叫来身边会给你装备强化素材跟收租得到的租金。所以看到老鹰可以叫就叫吧。但是要先喂食成功后下次飞来才会给奖励的样子。

QQ截图20211125091632.png

改建升级

接下来说房产，一开始的1等房产可以任意改建，不需花钱。而铁匠铺可以让升级房产的金额降10%，最高100%。

所以可以先盖8栋1等铁匠铺，然后把剩下的一栋主要建物直接强化到10等，提高收租金额。钱用完就把1等铁匠铺改建成其他高租金的店铺。结束再叫老鹰收租。

下次有一点钱了，就先把7栋再改建成铁匠铺，再把另一栋建物拉到满，铁匠铺改回其他建物，叫老鹰，依此类推。

心得

算是前期增加收益的方法。至于建物摆放加成那些我数学不好没仔细算。应该等中后期不缺钱了就要再改建成能力加成类的建物了。

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