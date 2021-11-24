喋血复仇黄金AK皮肤么解锁 怎么获得黄金AK

2021-11-25 09:08:49 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中有多种武器，每一把武器都有相应的皮肤可以解锁，那么喋血复仇黄金AK皮肤怎么获得，下面就为大家介绍一下。

喋血复仇黄金AK皮肤解锁方法

在游戏中人物是不需要大家解锁的，基本上所有的人物都是可以免费使用的。清理者的僵尸特种皮肤一共有八个，想要获得也比较麻烦。

黄金M4的获取方法其实很简单，玩家们只需要将补给线第一条天赋点满，完成全部第一条天赋全部阶段即可解锁黄金M4皮肤。黄金AK的获取方法还是比较简单的，玩家们解锁补给线，将补给线解锁到一定要求位置的时候就可以免费获得黄金AK的皮肤了。

游戏中有许许多多的皮肤可供玩家使用，以更换角色和武器的外观。喋血复仇中需要玩家通过游玩游戏获得补给点，再使用补给点解锁卡牌以强化武器，也可以兑换武器皮肤-斯拉夫。