天命奇御2虹桥厨艺大赛任务怎么做 任务在哪里接

2021-11-24 09:48:56 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2虹桥厨艺大赛是游戏中的一个支线任务，玩家需要在虹桥上和npc对话接取任务，下面就为大家分享天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略。

天命奇御2虹桥厨艺大赛任务攻略

和虹桥北端卖蔬菜和宠物食品的摊主对话，得知他不想大家都来买宠物食品，无视他的蔬菜。交谈后领到“一日店长”任务。先去虹桥北面左拐的卖伞的摊子学习话术(应该有感叹号指引，不用担心寻路)。然后去和虹桥上卖肉的摊主交谈，买400块的猪绞肉，学到卖东西送赠品的道理。最后去找骰子摊，和围观的人对话，关键是和一个说自己来见习的人对话。

学习完毕后回去找蔬菜摊主，对话后开始卖菜。两波客人，第一波我选择送黄瓜，第二波我使用话术，结局成功。不确定是否有别的套路。

此任务完成后，可以和蔬菜摊主对话购买蔬菜和宠物食品。

接受任务

在虹桥上遇到名叫小绿的小女孩，对话后得知她父亲命在旦夕，让我们去虹桥北边，左拐的金银纸摊子附近找她。在之前卖伞的摊子处再往里走点，能找到小绿和她父亲米老爹(这里地图上没看到感叹号指引，很迷)。对话后得知需要我们帮助米老爹参加厨艺大赛。随后给了我们两个线索，按Z进行思考，两个线索一连就行，天才的我们立刻领悟了厨艺至理(大误，其实是刀工与调味)。然后我们去找之前的蔬菜摊主，这里似乎必须先买他的绿竹笋然后才能触发对话。于是我们得知在虹桥北边的野外会有野生的食材。然后和摊主旁边的小孩交谈，得知他曾经在春枫酒肆的水池里钓到过葱，然后回家给老妈做了“葱赶兔”(似乎是这个名吧)。于是我们想起做肉类时可以加葱调味的道理。

然后就是最坑爹的地方，如果我们直接去水池钓鱼或者去找野生食材，结果并不会找到我们所需的东西。先按Z进行思考，将笋要泡水与春枫酒肆水池钓到葱相连，得到“异想天开”。

再将葱能调味和虹桥北面的野外有野生食材相连，得到“野生的葱?”。

(这真是太不唯物了，我们不思考就拿不到材料，离谱)

这样我们就可以去春枫酒肆的水池垂钓，就能钓到上好的绿竹笋。同时能够得知笋和葱都是店小二泡在水池里的。接着去虹桥北面的野外，在经过一处水井和井边一个女子后，往右前方走，可以找到黄豆、野生芝麻和野生的葱。

最后是一个小小的坑爹之处。因为之前见人就聊见东西就买，我已经买了猪肉块了，所以没买，结果一直不能夺魁。这里要注意 ，有了野生的葱和上好的绿竹笋后，还要去找卖肉的摊主买优质的猪肉块。

所有材料齐备之后屏幕右侧任务追踪的部分会改变，只剩下一行字了。

结局

最后去擂台处报名参赛即可。

夺魁后我们能得到百味阁的令牌，可以去学习厨艺。不知道我们能不能靠一手神一品厨艺，走响当当路线成为武林豪侠。