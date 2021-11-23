天命奇御2长空村支线任务怎么做 隐藏任务有哪些

天命奇御2在长空村有很多支线任务，长空村玩家做完摩尼教任务就可以过去，那么天命奇御2长空村的任务怎么完成？下面就为大家介绍一下。
坟墓
1.拜坟完对贡品【运劲】可以得到【糖糟】，【破坏】可以得到生鱼片(任芸在队不能拿生鱼片，要假装离村，让任芸离队才能拿)【糖糟】可以喂坟墓旁边的狗得到【自明珠】，生鱼片备用。拿完这两个东西，贡品就可以烧给你爹了
2.对旁边的兵器架【破坏】可以得到钩子，组合坟墓对面的绳子可以得到勾爪，然后在这个位置可以勾下来一个金块。
3.绳子旁边有块椅子可以烧掉，烧掉之后得到毯子。
4.毯子给你家门口那个要吓人的小孩。
自家宅子
1.家外面有个鸡舍，门推不开，需要用到【鸡油】再【运劲】才能推开，推开之后会跑出去三只鸡，贪食鸡、贪杯鸡、和三杯鸡。贪食鸡需要粗米和笼子，贪杯鸡要米酒，三杯鸡要酱油麻油和米酒，路过的时候多采点黄豆和芝麻。
2.然后进入自己家，在左边有酒架，【运劲】可以得到米酒，【点燃】可以发现你爹的一些往事
3.自家楼上这里有个宝箱，
要去自己家这个位置和任彩家拿一个梯子，就可以上去了，不过暂时没钥匙，钥匙后面讲。
4.对家里的木人桩【运劲】可以得到提示【二十万】，可以选择丢20W金币进去，不过我没有练风灵月影功，有练了风灵月影功的可以试试丢20W进去会怎么样。
5.家里上去可以看到杂物堆，对杂物堆【运劲】可以得到【中庸】，然后杂物堆下方有一个捕兽笼，拿着有用。再上去有一堆木人桩，【运劲】可以得到一个小药丸。
6.家门口有藤蔓，用一开始得到勾爪勾一下可以得到一点钱。
7.来到隔壁彩姨家，给彩姨苹果可以得到炖肉，给彩姨家要训练勇气的小孩生鱼片可以得到盐水鸡。生鱼片一定要给小孩，不能煮成熟鱼给老头，老头可以在别的地方获得熟鱼。
8.大水车那里有个木桶，木桶里放酒就可以抓贪杯鸡，把芝麻放到酿酱油的桶里，可以酿出果香味的液体，放到桶里会引来老鹰。
村长宅邸到村口
1.给村长宅子门卫一开始勾到的金块就能进去，金块在水边钓鱼能钓到第二块。不用金块的话用一开始摩尼教拿到的【金玉钥匙】也能进去，不过得去贾山林商队那里的商人鉴定这个钥匙的价值才行。不过这个钥匙后面有用，不建议拿钥匙进去。
2.往前走碰到水井，在水井里放入在家里拿到的酒，再钓鱼，选第二个选项。可以拿到锯齿钥匙，用钥匙可以开家里二楼的宝箱。
3.再往前碰到鲁阿义，选打他，然后他会跑回水井，再找他触发任务找石头。
4.往前走有锅子，放进去【黄豆】或者【芝麻】煮五份【黑暗料理】、在锅子里放入麻油、酱油、酒之后，再点火就可以抓三杯鸡。
5.下来练武场后面有个梯子，上去二楼，可以用水井里的钥匙打开宝箱
6.在水井这条街上，有5朵花，5朵花全部点燃，点燃变成【灰烬】之后，再把【灰烬】也点燃。其中一朵花里面藏着两只猫，用家里拿的笼子可以把其中一只猫抓回家。
四、河边
1.在河边找到石头，石头给爱哭的阿文，得到贝壳，铁匠家的孩子打喷嚏，用贝壳换他的香包，把香包给集市上睡不着的老头，会给你一瓶药，把药给练功走火入魔的人(后来在练武场)，可以得到杯子，把杯子给彩姨，可以得到一块玉佩，再把玉佩拿给甲山林商队那个位置的古董商鉴定。
2.河边这条街同样有五个花丛，全烧成【灰烬】再把灰烬全点燃，恭喜你就可以成为传火者，触发传火祭祀场，哦不传火竞技场的任务。(摆明了玩黑魂的梗)
3.河边有两道坑，再两道坑里全摆入【粗米】，注意两个坑都要，然后在米旁边放上笼子，就可以抓贪食鸡。三只鸡全抓到了之后会触发抓母鸡的任务。最后母鸡提交的越多，给的奖励越好，目前一共有三只母鸡。其中一只在刚才点火的草丛里，一只在练武场的箱子里，还有一只在集市的杂货摊后面。 抓完母鸡之后，就可以开鸡舍的宝箱了，给个拳套。
4.河边钓鱼可以钓金块
集市
1.给书生【自明珠】，可以得到一块药。然而还不如自己把自明珠卖掉。
2.给旅行美食家吃5个【黑暗料理】，可以得到一把剑。
3.左边肉摊有个没牙的老头，钥匙生鱼片没给小孩，可以煮熟了给他。
4.进去杂货摊那里，粗米可以用来抓【贪食鸡】和酿酒，【鸡油】可以用来润滑鸡舍的门，也可以和粗米煮成鸡油饭。鸡蛋300块一个，但是如果完成了抓母鸡任务，会变成三十一个。有个老乞丐说要吃鸡蛋，直接买鸡蛋给他吃他会死不瞑目，而把鸡蛋和酒煮成酒蛋给他吃，他会含笑九泉。【猫食小鱼】可以用来喂猫(用火烧出来后)。
5.石磨丢进去芝麻可以得到麻油，旁边有个书生样子的，给他韩当掉的扇叶可以得到一本经书
6.找酱油阿良谈话之后可以用酱料桶，放黄豆得酱油，放米得酒，放芝麻得不明液体，不明液体放到水车的桶子里可以吸引来老鹰。
7.点穴帮阿猛调息，他会去练武场，把失眠老头给你的药给他得到一个杯子，前面讲过
帝国神话淬火精华是游戏中非常重要的道具，能够帮助玩家打造高品质的装备，下面就为大家分享淬火精华的获取方法。帝国神话淬火精华作用和获取方法铜钱可以购买带品装备淬火精华，绿品以上装备毛坯要淬火需要淬火精华，根据品质不同需要的淬火精华品质数量也不一样，所以一件高品质的装备不仅需要熟练度。还需要花铜币从势力
足球经理2022游戏中玩家选择好球员之后，需要合理搭配战术阵型，不管是进攻还是防守都非常重要，下面就为加介绍足球经理2022战术阵型的搭配方法。足球经理2022战术阵型推荐攻击理论通过一种精心设计的方式，而不是基于用脚控球的方式。如果你愿意的话如果你愿意的话，更多的学习克洛普，而不是瓜迪奥拉。要做到
足球经理2022游戏中的球员有很多种，没有一种球员的定位都不同，球场中各个位置的球员都非常重要，下面就为大家推荐足球经理2022中场球员。足球经理2022中场球员推荐中场：节拍器：可以用拖后组织核心替代，需要很好的传球能力，最好能有一脚远射。中场：可以用抢球机器替代，需要很好的防守能力，具备一定的传
足球经理2022游戏中每个球员都有自己的定位，每个位置的球员都需要培养不同的属性才能够将战术发挥到最大化，那么足球经理2022球员的属性怎么选？一起来看看吧。足球经理2022球员属性推荐中后卫：除了正常的关键属性外，良好的团队合作是维持越位陷阱的关键。右后卫：良好的工作投入、传球、传中，个人习惯里最
真女神转生5仲魔在游戏中能够帮助玩家战斗，每一种仲魔的用法也不同，那么真女神转生5仲魔怎么选？下面就为大家介绍一下。真女神转生5仲魔推荐【达娜】推荐技能：古老母爱、恢复兆倍、物理耐反无吸其一、物理抵挡、力/魔之馈赠其一。不屈斗志、奈落口罩(可换)、带个异常封人修罗中段加血最强当属达娜专属技能能消bu
帝国时代4游戏中有很多成就供玩家挑战，其中有个呜噜噜手气成就做起来比较麻烦，需要玩家招降25个单位并获控制权，下面就为大家介绍帝国时代4怎么呜噜噜手气攻略。帝国时代4怎么呜噜噜手气成就攻略呜噜噜手气是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：使用一次招降获得25个单位的控制权。成就玩法除了特定阵营，本作
最后的战役劫后游戏中玩家每次升级都会获得技能点，可以选择技能提升自己的能力，那么最后的战役劫后变异性技能怎么选？一起来看看吧。最后的战役劫后余生变异性技能加点建议玩家在每一局游戏中都可以获得不同的技能天赋，下面说明一下各天赋选择的优先级：最好：增加移速，增加负重。其次：各类伤害BUFF，攻速加成。最
最后的战役劫后余生游戏中有很多武器，每一种武器的伤害和属性都不同，那么最后的战役劫后余生哪些枪比较好用？一起来看看吧。最后的战役劫后余生武器介绍手枪系+冲锋枪：G17(手枪的神，近距离伤害可观，搭配各种零件可以满足第二章中段前的大部分情况)。UMP45/mp5(使用手枪配件，替换G17火力中后期不足
最后的战役劫后余生是一款僵尸末日游戏，游戏中每一关都会有特殊感染者，每一种特感的打法不同，下面就为大家分享最后的战役劫后余生特感的打法。最后的战役劫后余生特殊僵尸打法第一章：Bommer(看到你会冲过来自爆地上短时间有毒液伤害，翻滚躲避即可)。精英特感(比正常怪胖一圈很壮，有霸体攻击,打几下翻滚开再
暗黑2重制版中玩家除了给职业穿上各种装备，还有很多其他方法能够提升自己的战斗力，下面就为大家介绍暗黑2重制版小符咒的作用。暗黑2重制版小符咒作用介绍咒符根据背包中所占空间一共分为三种：小型(1格)、大型(2格)和超大型(3格)。毁灭这三种分别有对应且每个角色只能带一个的暗金品质咒符，分别为“毁灭”(