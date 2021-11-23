天命奇御2长空村支线任务怎么做 隐藏任务有哪些

2021-11-24 09:39:53 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2在长空村有很多支线任务，长空村玩家做完摩尼教任务就可以过去，那么天命奇御2长空村的任务怎么完成？下面就为大家介绍一下。

天命奇御2长空村任务攻略

坟墓

1.拜坟完对贡品【运劲】可以得到【糖糟】，【破坏】可以得到生鱼片(任芸在队不能拿生鱼片，要假装离村，让任芸离队才能拿)【糖糟】可以喂坟墓旁边的狗得到【自明珠】，生鱼片备用。拿完这两个东西，贡品就可以烧给你爹了

2.对旁边的兵器架【破坏】可以得到钩子，组合坟墓对面的绳子可以得到勾爪，然后在这个位置可以勾下来一个金块。

3.绳子旁边有块椅子可以烧掉，烧掉之后得到毯子。

4.毯子给你家门口那个要吓人的小孩。

自家宅子

1.家外面有个鸡舍，门推不开，需要用到【鸡油】再【运劲】才能推开，推开之后会跑出去三只鸡，贪食鸡、贪杯鸡、和三杯鸡。贪食鸡需要粗米和笼子，贪杯鸡要米酒，三杯鸡要酱油麻油和米酒，路过的时候多采点黄豆和芝麻。

2.然后进入自己家，在左边有酒架，【运劲】可以得到米酒，【点燃】可以发现你爹的一些往事

3.自家楼上这里有个宝箱，

要去自己家这个位置和任彩家拿一个梯子，就可以上去了，不过暂时没钥匙，钥匙后面讲。

4.对家里的木人桩【运劲】可以得到提示【二十万】，可以选择丢20W金币进去，不过我没有练风灵月影功，有练了风灵月影功的可以试试丢20W进去会怎么样。

5.家里上去可以看到杂物堆，对杂物堆【运劲】可以得到【中庸】，然后杂物堆下方有一个捕兽笼，拿着有用。再上去有一堆木人桩，【运劲】可以得到一个小药丸。

6.家门口有藤蔓，用一开始得到勾爪勾一下可以得到一点钱。

7.来到隔壁彩姨家，给彩姨苹果可以得到炖肉，给彩姨家要训练勇气的小孩生鱼片可以得到盐水鸡。生鱼片一定要给小孩，不能煮成熟鱼给老头，老头可以在别的地方获得熟鱼。

8.大水车那里有个木桶，木桶里放酒就可以抓贪杯鸡，把芝麻放到酿酱油的桶里，可以酿出果香味的液体，放到桶里会引来老鹰。

村长宅邸到村口

1.给村长宅子门卫一开始勾到的金块就能进去，金块在水边钓鱼能钓到第二块。不用金块的话用一开始摩尼教拿到的【金玉钥匙】也能进去，不过得去贾山林商队那里的商人鉴定这个钥匙的价值才行。不过这个钥匙后面有用，不建议拿钥匙进去。

2.往前走碰到水井，在水井里放入在家里拿到的酒，再钓鱼，选第二个选项。可以拿到锯齿钥匙，用钥匙可以开家里二楼的宝箱。

3.再往前碰到鲁阿义，选打他，然后他会跑回水井，再找他触发任务找石头。

4.往前走有锅子，放进去【黄豆】或者【芝麻】煮五份【黑暗料理】、在锅子里放入麻油、酱油、酒之后，再点火就可以抓三杯鸡。

5.下来练武场后面有个梯子，上去二楼，可以用水井里的钥匙打开宝箱

6.在水井这条街上，有5朵花，5朵花全部点燃，点燃变成【灰烬】之后，再把【灰烬】也点燃。其中一朵花里面藏着两只猫，用家里拿的笼子可以把其中一只猫抓回家。

四、河边

1.在河边找到石头，石头给爱哭的阿文，得到贝壳，铁匠家的孩子打喷嚏，用贝壳换他的香包，把香包给集市上睡不着的老头，会给你一瓶药，把药给练功走火入魔的人(后来在练武场)，可以得到杯子，把杯子给彩姨，可以得到一块玉佩，再把玉佩拿给甲山林商队那个位置的古董商鉴定。

2.河边这条街同样有五个花丛，全烧成【灰烬】再把灰烬全点燃，恭喜你就可以成为传火者，触发传火祭祀场，哦不传火竞技场的任务。(摆明了玩黑魂的梗)

3.河边有两道坑，再两道坑里全摆入【粗米】，注意两个坑都要，然后在米旁边放上笼子，就可以抓贪食鸡。三只鸡全抓到了之后会触发抓母鸡的任务。最后母鸡提交的越多，给的奖励越好，目前一共有三只母鸡。其中一只在刚才点火的草丛里，一只在练武场的箱子里，还有一只在集市的杂货摊后面。 抓完母鸡之后，就可以开鸡舍的宝箱了，给个拳套。

4.河边钓鱼可以钓金块

集市

1.给书生【自明珠】，可以得到一块药。然而还不如自己把自明珠卖掉。

2.给旅行美食家吃5个【黑暗料理】，可以得到一把剑。

3.左边肉摊有个没牙的老头，钥匙生鱼片没给小孩，可以煮熟了给他。

4.进去杂货摊那里，粗米可以用来抓【贪食鸡】和酿酒，【鸡油】可以用来润滑鸡舍的门，也可以和粗米煮成鸡油饭。鸡蛋300块一个，但是如果完成了抓母鸡任务，会变成三十一个。有个老乞丐说要吃鸡蛋，直接买鸡蛋给他吃他会死不瞑目，而把鸡蛋和酒煮成酒蛋给他吃，他会含笑九泉。【猫食小鱼】可以用来喂猫(用火烧出来后)。

5.石磨丢进去芝麻可以得到麻油，旁边有个书生样子的，给他韩当掉的扇叶可以得到一本经书

6.找酱油阿良谈话之后可以用酱料桶，放黄豆得酱油，放米得酒，放芝麻得不明液体，不明液体放到水车的桶子里可以吸引来老鹰。

7.点穴帮阿猛调息，他会去练武场，把失眠老头给你的药给他得到一个杯子，前面讲过